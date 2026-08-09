Fue campeón con Argentina y ahora fue sondeado para ser el DT de Ecuador

La Selección de Ecuador sigue buscando nuevo entrenador y uno de los nombres sondeados fue un campeón con Argentina.

La Selección de Ecuador sigue con el gran pendiente de definir a su nuevo entrenador, y aunque en teoría están a menos de una semana de la fecha plazo que había trascendido, siguen sonando posibles nuevos DTs. Uno de los opcionados a llegar a Ecuador es un campeón con la Selección de Argentina.

Según Win Sports, José Néstor Pekerman fue sondeado la anterior semana por la Selección de Ecuador. Así mismo el medio señala que los contactos no prosperaron y no se cristalizó una oferta.

Pekerman tiene recorrido de sobra en las selecciones CONMEBOL tras haber sido el entrenador de los combinados nacionales de su natal Argentina, así como en Colombia y Venezuela.

Su paso más destacado sin duda fue con la Albiceleste, al menos en las categorías inferiores. A cargo de la sub 20 conquistó tres Mundiales de la categoría, dos Sudamericanos, unos juegos Panamericanos y el torneo Esperanzas de Toulon.

Mientras tanto, Roberto Martínez sigue sonando como el candidato principal de la FEF para ser el nuevo DT. La larga lista de nombres que fueron quedando en el camino figuran a Marcelo Gallardo, Thomas Christiansen, Luis Zubeldía, Reinaldo Rueda entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Japon y Corea del Sur. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia como España e Italia.

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José Néstor Pekerman dirigió por última vez a la Selección de Venezuela. Foto: Getty

En resumen