Las dos cosas que James Rodríguez le pidió a Juan Manuel Rengifo en la Selección Colombia

¿Será el nuevo ’10’ de la Selección Colombia? Una de las principales novedades de la primera convocatoria de Néstor Lorenzo tras el fracaso en el Mundial 2026 fue Juan Manuel Rengifo, y ante la pregunta sobre el consejo que James Rodríguez le dio por su primera citación, no dudó en revelar las dos cosas que el volante le pidió.

James anunció el 15 de setiembre de 2026 que se retiraba de la Selección Colombia y la gran duda pasó a ser: ¿Alguien podrá ser su reemplazante? Rengifo es uno de los volantes creativos que convocó Lorenzo para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú, y, con tan solo 21 años, ya se dio el lujo de compartir vestuario con Rodríguez en Atlético Nacional.

“Gracias a Dios tengo esa oportunidad y ese privilegio de tenerlo en Nacional, aprendiéndole mucho. Ha sido alguien muy abierto y sencillo para hablarnos a los jóvenes más que todo. Aprovechando que lo tengo al lado para pedirle algunos consejos y hablándole sobre cómo es la selección, que me podía aconsejar y también hemos hablado bastante”, dijo Juan Manuel Rengifo antes de revelar las dos cosas que James Rodríguez le pidió en la Selección Colombia.

Esto le pidió James a Rengifo para la Selección Colombia

James y Rengifo en Nacional. (Foto: Getty)

La periodista Marina Granziera, de ‘Gol Caracol’, le preguntó a Rengifo por el consejo que le dio James tras su primera convocatoria a la Selección Colombia y ahí apareció el pedido que le hizo el excapitán de la ‘Tricolor’. “Me dijo que disfrutara, que fuera feliz y que esto es algo muy bonito. Primero que todo que disfrute y que tenga el compromiso y la responsabilidad que se require”, señaló la joya de Atlético Nacional.

Juan Manuel Rengifo debutaría con la Selección Colombia en este partido

Cuando la pelota empiece a rodar en el estadio M&T Bank, de Baltimore, el sábado 26 de septiembre a las 8:00 P.M. Juan Manuel Rengifo podría debutar en el partido amistoso entre Colombia y México por la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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