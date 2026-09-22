El heredero de James Rodríguez: este jugador usaría la 10 en la Selección Colombia

La Selección Colombia ya tendría al jugador que usaría la camiseta número 10 tras el retiro de James Rodríguez.

James Rodríguez se retiró de la Selección Colombia y el 10 quedó vacante en el equipo nacional. La camiseta se tendrá que usar y en este marco, hay varios candidatos a usarla, pero ahora uno viene tomando fuerza. Se inicia una nueva era en Colombia.

Según viene trascendiendo desde la concentración de la Selección Colombia, el equipo que podría usar la camiseta número 10 en el equipo actualmente es Jhon Arias. El jugador de Palmeiras se encamina a vestir este dorsal en el inicio del equipo nacional sin James.

Arias ya venía usando regularme el 11 en la Selección Colombia y sin Luis Díaz en la plantilla, Arias ganó pesó para llevarlo él. Al menos durante estos amistosos, parece que el extremo vestirá estos dorsal.

Otro gran candidato para llevarlo es Yaser Asprilla, no obstante, Arias tendría mayor peso en el vestuario para esta decisión y para esta responsabilidad también que implica ocupar el 10. No se descarta que el número no tenga un dueño fijo en estos años.

Jhon Arias jugaba con la once en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Néstor Lorenzo también había revelado cuando se hizo la convocatoria que el número tendría que ser usado y espera que la hinchada acompañe el proceso en los siguientes años. Varios jóvenes, como Jhon Arias, se perfilan para mantener este dorsal en su poder.

Publicidad

¿Cuándo jugará la Selección Colombia?

La Selección Colombia tiene 3 amistosos planificados en esta fecha FIFA extendida. Estos son los días de los partidos que estará disputando el equipo de Néstor Lorenzo:

Colombia vs México (26/9)

Colombia vs Paraguay (2/10)

Colombia vs Perú (6/10)

Encuesta¿Es Jhon Arias quien debe usar la 10 en Colombia? ¿Es Jhon Arias quien debe usar la 10 en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Jhon Arias usará la dorsal número 10 vacante tras el retiro de James Rodríguez.

usará la dorsal número 10 vacante tras el retiro de James Rodríguez. Néstor Lorenzo alineará a Jhon Arias en funciones creativas dentro de la Selección Colombia .

alineará a en funciones creativas dentro de la . México, Paraguay y Perú serán los rivales amistoos de Colombia en la fecha FIFA.