Estalló una nueva polémica en el fútbol de Colombia. A penas pasaron dos fechas en el Grupo B de los cuadrangulares y ya hay una denuncia pública de por medio. Un jugador del Atlético de Bucaramanga no dudó y denunció que los árbitros empezaron a ayudar a que Millonarios salga campeón.
¡A los hechos! Todo empezó color de rosa para Millonarios y a los 19 minutos ya ganaba 2-0 con goles de Francisco Chaverra y Rodrigo Contreras. Atlético Bucaramanga descontó al minuto 28 del primer tiempo y quinces minutos después se dio una polémica jugada que pudo cambiar el desenlance del partido.
Mateo García, en su afan por intentar recuperar el balón, terminó pisando a Leonardo Flores. El árbitro Ferney Ossa dio ley de ventaja y no sancionó la falta. Sin embargo, cuando se detuvo el partido le sacó tarjeta amarilla al volante de Millonarios. ¿Era para más?
Flores denuncia que los árbitros empezaron a ayudar a que Millos sea campeón
La falta de García a Flores. (Foto: Win)
Al no ser un error claro, obvio y evidente, el VAR no llamó al árbitro Ossa para que revisara la falta de García a Flores. Sin embargo, el volante del Bucaramanga no dudó en denunciar una supuesta ayuda para que Millonaros salga campeón tras la derrota 4-1: “No fue nuestro mejor partido, pero que por favor nos midan con la misma vara. Esto aún no termina”.
Flores denuncia favorecimiento a Millos. (Foto: IG)
No solo son 2 millones de dólares: esto está pidiendo Rodrigo Contreras para seguir en Millonarios
Así se jugará la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026
Con América de Cali y Millonarios con cuatro puntos y Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga con una unidad, la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 se jugará de esta manera:
- Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga: viernes 27 de noviembre a las 6:35 P.M. en el estadio Palmaseca.
- Millonarios vs. América de Cali: viernes 27 de noviembre a las 8:40 P.M. en el estadio El Campín.
Encuesta¿Quién marcó el primer gol de Millonarios contra Atlético Bucaramanga?
¿Quién marcó el primer gol de Millonarios contra Atlético Bucaramanga?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis
- Leonardo Flores: denunció favorecimiento arbitral a Millonarios tras la derrota 4-1 de Bucaramanga.
- Ferney Ossa: amonestó a Mateo García por pisar a Flores sin revisión del VAR.
- Viernes 27 de noviembre: Millonarios enfrentará a América y Deportivo Cali a Bucaramanga.