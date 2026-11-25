Estalló la polémica en cuadrangulares. Descubre la dura denuncia de un jugador de Bucaramanga contra los árbitros tras perder 4-1 ante Millonarios.

Estalló una nueva polémica en el fútbol de Colombia. A penas pasaron dos fechas en el Grupo B de los cuadrangulares y ya hay una denuncia pública de por medio. Un jugador del Atlético de Bucaramanga no dudó y denunció que los árbitros empezaron a ayudar a que Millonarios salga campeón.

¡A los hechos! Todo empezó color de rosa para Millonarios y a los 19 minutos ya ganaba 2-0 con goles de Francisco Chaverra y Rodrigo Contreras. Atlético Bucaramanga descontó al minuto 28 del primer tiempo y quinces minutos después se dio una polémica jugada que pudo cambiar el desenlance del partido.

Mateo García, en su afan por intentar recuperar el balón, terminó pisando a Leonardo Flores. El árbitro Ferney Ossa dio ley de ventaja y no sancionó la falta. Sin embargo, cuando se detuvo el partido le sacó tarjeta amarilla al volante de Millonarios. ¿Era para más?

Flores denuncia que los árbitros empezaron a ayudar a que Millos sea campeón

La falta de García a Flores. (Foto: Win)

Al no ser un error claro, obvio y evidente, el VAR no llamó al árbitro Ossa para que revisara la falta de García a Flores. Sin embargo, el volante del Bucaramanga no dudó en denunciar una supuesta ayuda para que Millonaros salga campeón tras la derrota 4-1: “No fue nuestro mejor partido, pero que por favor nos midan con la misma vara. Esto aún no termina”.

Flores denuncia favorecimiento a Millos. (Foto: IG)

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Así se jugará la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026

Con América de Cali y Millonarios con cuatro puntos y Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga con una unidad, la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 se jugará de esta manera:

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga: viernes 27 de noviembre a las 6:35 P.M. en el estadio Palmaseca.

Millonarios vs. América de Cali: viernes 27 de noviembre a las 8:40 P.M. en el estadio El Campín.

Encuesta¿Quién marcó el primer gol de Millonarios contra Atlético Bucaramanga? ¿Quién marcó el primer gol de Millonarios contra Atlético Bucaramanga? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Leonardo Flores: denunció favorecimiento arbitral a Millonarios tras la derrota 4-1 de Bucaramanga.

denunció favorecimiento arbitral a Millonarios tras la derrota 4-1 de Bucaramanga. Ferney Ossa: amonestó a Mateo García por pisar a Flores sin revisión del VAR.

amonestó a Mateo García por pisar a Flores sin revisión del VAR. Viernes 27 de noviembre: Millonarios enfrentará a América y Deportivo Cali a Bucaramanga.