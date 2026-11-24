Este sería el canal con más chances de pasar la Liga BetPlay para la temporada 2027.

El fútbol colombiano vive momentos de mucha tensión de cara a saber qué canal pasará la Liga BetPlay para la temporada 2027. Después de que supuestamente WIN Sports igualara la oferta que hizo el consorcio liderado por Mauricio Correa para transmitir el campeonato nacional.

¿Cómo se elige qué canal pasará la Liga BetPlay 2027?

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, hay dos caminos para elegir al canal que pasará la Liga BetPlay en 2027 y en los siguientes años. De momento, habría grandes chances de que WIN Sports se quede con los derechos de transmisión en los siguientes años.

Si WIN Sports igualó y mejoró la oferta (90 millones + 1 centavo), no se negocia más . No hay votación de los equipos y solo se pasa a arreglar el nuevo contrato entre la DIMAYOR y el canal.

. No hay votación de los equipos y solo se pasa a arreglar el nuevo contrato entre la DIMAYOR y el canal. Si WIN Sports no pudo igualar la oferta, los equipos tendrán que votar para elegir a la nueva televisora qué pasará el fútbol colombiano en los siguientes años.

Junior fue el último bicampeón del fútbol colombiano. (Foto: Sofascore)

Por otro lado, está la división de esos 90 millones que los equipos esperan recibir en los próximos años por los derechos de TV. Todavía no hay acuerdo entre los equipos en qué se tiene que basar el reparto del dinero que tendrán los clubes por estos ingresos.

¿Cuándo se define qué canal pasa la Liga BetPlay en 2027?

La DIMAYOR tendrá una Asamblea de equipos este miércoles, 25 de noviembre de 2026, finalmente en este día se debe definir qué canal pasará el fútbol colombiano en los siguientes años. Solo hay los dos caminos previamente mencionados.

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