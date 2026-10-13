Junior de Barranquilla suma un tercer candidato para el puesto de DT

Junior de Barranquilla sigue sumando opciones para el puesto de entrenador y ahora hay un tercer candidato para el 2027.

Junior de Barranquilla ya analiza opciones para elegir a su entrenador de cara a 2027. La continuidad de Sebastián Viera está bajo presión por los resultados y, mientras el club evalúa alternativas, apareció un tercer candidato que podría entrar en la disputa por el banquillo rojiblanco.

Se trata de Arturo Reyes, quien hasta hace poco dirigió a Deportivo Pereira en la Liga BetPlay y actualmente se encuentra sin equipo. Su condición de agente libre facilitaría las negociaciones si Junior decide avanzar por un entrenador que ya conoce el club y el fútbol colombiano.

Reyes se suma así a Leonel Álvarez y Jorge Bava, los otros nombres que están en consideración para asumir el cargo. Ambos también se encuentran sin club y cuentan con experiencia en el fútbol colombiano.

Uno de los puntos que jugaría a favor de Reyes es el económico. Las estimaciones apuntan a que cobraría entre 21.000 y 22.500 dólares mensuales, por debajo de los cerca de 40.000 que percibiría Álvarez y los 45.000 de Bava, cifras según El Futbolero.

Además, Arturo Reyes ya sabe lo que significa dirigir a Junior y salir campeón. Durante su anterior etapa al frente del equipo barranquillero conquistó el Torneo Finalización de 2023, aunque en el Pereira fue despedido por malos resultados.

Los títulos de Arturo Reyes como entrenador

Además del torneo finalización 2023 con Junior, Arturo Reyes ganó oro en los juegos Centroamericanos con la Selección de Colombia sub 21 en la temporada 2018.

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Arturo Reyes – Junior de Barranquilla. Foto: Getty.

En resumen