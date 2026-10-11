Sorpresa: Jaguares de Córdoba tendrá a un ex DT de Atlético Nacional

Jaguares de Córdoba pegaría batacazo y sumaría como DT a un ex técnico de Atlético Nacional para este 2026.

Jaguares de Córdoba sigue buscando entrenador para la temporada 2027 y podría apostar por un nombre que ya conoce el fútbol colombiano. Tras la salida de Hubert Bodhert, el equipo cordobés analiza alternativas para su banquillo y un ex técnico de Atlético Nacional aparece entre los candidatos.

Se trata de William Amaral, el entrenador brasileño que dirigió a Atlético Nacional en 2023. Según informó Melanie Wanke en el programa El Gran Previo de Win Sports, su nombre está sobre la mesa de Jaguares, que busca un técnico capaz de cambiar el rumbo del equipo.

Amaral asumió el mando del conjunto verdolaga después de la renuncia de Paulo Autuori y dirigió 22 partidos, con un balance de 13 victorias, tres empates y seis derrotas. Se fue sin títulos y duró menos de un semestre antes de que lo separaran del equipo.

Antes de considerar a Amaral, la directiva había sondeado a Juan Carlos Osorio, otro entrenador con pasado en Atlético Nacional y recorrido internacional. Durante este año ya pasaron por el equipo Márquez, Florentín y Bodhert.

Antes de llegar al fútbol colombiano, Amaral trabajó en varios clubes del exterior. Su trayectoria incluye pasos por Valenciano y Vilaverdense de Portugal, además de Mons Calpe y Lincoln Red Imps, ambos de Gibraltar.

William Amaral – Atlético Nacional 2023.