Jorge Bava ya tiene a su primer refuerzo para la siguiente temporada.

Este jueves 26 de noviembre de 2026 finalmente se confirmó el primer fichaje oficial de Junior para la siguiente temporada. El club de Barranquilla ya firmó todo con este jugador para que se convierta en la primera contratación de Jorge Bava.

De acuerdo a la información revelada por Pipe Sierra ya hay un acuerdo entre todas las partes para que Junior fiche a Junior Hernández para la siguiente temporada. El jugador dejará Tolima y firmará un acuerdo con el equipo de Barranquilla.

Según reveló Pipe Sierra, el contrato de Junior Hernández contempla un acuerdo de 2 temporadas + 1. No obstante, todavía queda pendiente que se confirme si se firma con una venta o se da un intercambio entre clubes, que es donde estaba el principal problema.

Junior había puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer un esfuerzo económico por Hernández y también intercambiar a Jannenson Sarmiento en la operación. En un primer momento el jugador se negó, por eso incluso sonó como fichaje para Millonarios.

El primer fichaje de Junior para 2027. (Foto: Captura de pantalla)

Junior Hernández pasa a ser el primer fichaje de la era Jorge Bava en este ciclo que espera volver a poner a Junior de Barranquilla en lo más alto del fútbol colombiano. También es una incorporación pensando en lo que será jugar la Copa Libertadores.

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Las estadísticas de Junior Hernández en esta temporada

En esta temporada, el lateral por la izquierda con los colores de Deportes Tolima ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias marcando 3 goles y dando 2 asistencias. Sumó más de 3.000 minutos en cancha y es eso lo que atrae a los equipos.

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