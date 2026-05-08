Los equipos que pelean por Jefferson Lerma luego del Mundial

El volante colombiano Jefferson Lerma tendrá que definir su futuro luego del Mundial y revelan todas las ofertas que tiene.

Está cerca de ganar su tercer título con el Crystal Palace y jugar su segundo Mundial con la Selección Colombia, y luego de eso el volante Jefferson Lerma tendrá que analizar su futuro profesional.

El jugador termina contrato con el Palace en junio y en total tendría cuatro ofertas para seguir su carrera. Según el periodista Alexis Rodríguez, Crystal Palace ya le hizo la oferta de renovación.

Las otras ofertas que tendría son de Brasil, Estados Unidos y la propia Premier League. Los clubes no han trascendido pero Vasco Da Gama, Manchester United y Tottenham serían los interesados según reportes de prensa de meses anteriores.

Jefferson Lerma, junto al colombiano Daniel Muñoz, serán parte de la final de la UEFA Conference League en lo que podría ser el tercer título en el club tras haber ganado la FA Cup y Community Shield.

Los clubes en los que ha estado Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha jugado en dos equipos de Inglaterra, antes del Palace estuvo en el AFC Bournemouth y antes en el Levante UD de España.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, finalistas de la Conference League.

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En resumen