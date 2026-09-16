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James Rodríguez

¡Urgente! James Rodríguez podría volver a la Selección Colombia

James Rodríguez no estaría tan lejos de la Selección Colombia, pese a que acabó de anunciar su retiro.

James Rodríguez podría volver a la Selección Colombia
© GettyImages/ Edit BVJames Rodríguez podría volver a la Selección Colombia

James Rodríguez sorprendió al mundo entero después de anunciar su retiro de la Selección Colombia, el 10 regresó a Atlético Nacional y finalmente dejó los colores del equipo nacional en una noticia sorpresiva. No obstante, y pese a anunciar su adiós, el 10 podría volver.

James puede volver a la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le mandó un mensaje al 10 y lo invitó a seguir formando parte de la Selección Colombia en todos los ámbitos posibles. Puesto que, considera que James es un elemento del cual siempre se debe estar rodeado y podría volver, en algún momento, como directivo.

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“A nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestro Comité Ejecutivo y del fútbol integrar, decirle que las puertas están abiertas. De personas como él queremos siempre rodearnos“, sentenció el máximo directivo del fútbol colombiano.

En las próximas horas se anunciará la lista de la Selección Colombia para jugar los amistosos de este mes contra México, Paraguay y Perú. Se esperaba que James pueda ser convocado para despedirse en la cancha, pero eso aún está lejos de ser una realidad.

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James Rodríguez con la Selección Colombia en toda su carrera ha jugado un total de 131 partidos con ‘La Sele’. El jugador colombiano marcó 31 goles y dio 43 asistencias con los colores patrios.

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¿James Rodríguez debe regresar a la Selección Colombia como jugador o directivo?

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En síntesis:

  • James Rodríguez anunció su retiro oficial de la Selección Colombia para jugar en Atlético Nacional.
  • Ramón Jesurun dejó abiertas las puertas de la FCF para sumar a James Rodríguez.
  • 131 partidos, 31 goles y 43 asistencias logró James Rodríguez con la Selección Colombia.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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