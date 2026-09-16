James Rodríguez no estaría tan lejos de la Selección Colombia, pese a que acabó de anunciar su retiro.

James Rodríguez sorprendió al mundo entero después de anunciar su retiro de la Selección Colombia, el 10 regresó a Atlético Nacional y finalmente dejó los colores del equipo nacional en una noticia sorpresiva. No obstante, y pese a anunciar su adiós, el 10 podría volver.

James puede volver a la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le mandó un mensaje al 10 y lo invitó a seguir formando parte de la Selección Colombia en todos los ámbitos posibles. Puesto que, considera que James es un elemento del cual siempre se debe estar rodeado y podría volver, en algún momento, como directivo.

“A nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestro Comité Ejecutivo y del fútbol integrar, decirle que las puertas están abiertas. De personas como él queremos siempre rodearnos“, sentenció el máximo directivo del fútbol colombiano.

🎥 𝗠𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗼́𝗻 𝗝𝗲𝘀𝘂𝗿𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗴𝘂𝗲𝘇.



𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱, 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/QYzmwfU0AB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 15, 2026

En las próximas horas se anunciará la lista de la Selección Colombia para jugar los amistosos de este mes contra México, Paraguay y Perú. Se esperaba que James pueda ser convocado para despedirse en la cancha, pero eso aún está lejos de ser una realidad.

Los números de James Rodríguez en la Selección Colombia

James Rodríguez con la Selección Colombia en toda su carrera ha jugado un total de 131 partidos con ‘La Sele’. El jugador colombiano marcó 31 goles y dio 43 asistencias con los colores patrios.

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