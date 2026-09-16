Carlos Antonio Vélez revela el verdadero salario de James Rodríguez en Atlético Nacional y sorprende a todos

James Rodríguez regresó a Colombia para jugar con Atlético Nacional y revelan la fortuna que cobrará, descartando rumores.

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional generó todo tipo de versiones sobre el millonario contrato que habría firmado el colombiano. Sin embargo, en medio de las cifras que circularon durante los últimos días, se conoció cuál sería el verdadero salario del ‘10’ en el fútbol colombiano.

De acuerdo con la información divulgada por Carlos Antonio Vélez en Win Sports, James Rodríguez tendría un salario cercano a 1 millón de dólares al año en Atlético Nacional. La cifra está muy lejos de los montos que se habían mencionado inicialmente y que generaron gran repercusión en el país.

Precisamente, una de las versiones que fue desmentida señalaba que el mediocampista recibiría alrededor de 4 millones de dólares anuales. Carlos Antonio Vélez aseguró que ningún jugador del fútbol colombiano se acerca a esa cifra, descartando así el supuesto salario que se había difundido para James.

En cuanto a la duración del vínculo, James firmó con Atlético Nacional hasta el 30 de junio de 2027, llegando como agente libre después de su paso por Minnesota United. El acuerdo convirtió al conjunto antioqueño en el decimocuarto club de la carrera profesional del mediocampista colombiano.

Ahora, la expectativa está puesta en su esperado regreso a las canchas. James fue incluido en la delegación de Atlético Nacional para enfrentar a Internacional de Bogotá este miércoles 16 de septiembre, partido en el que podría hacer su debut con la camiseta verdolaga después de más de dos meses sin disputar un encuentro oficial.

Lo que recaudó Atlético Nacional gracias a James Rodríguez

En menos de 24 horas, se habrían vendido 1.000 camisetas de James Rodríguez. La cifra representa cerca de 400 millones de pesos colombianos en ventas brutas si se toma como referencia el precio de $399.950 por unidad.

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James Rodriguez – Atlético Nacional

¡@velezfutbol explica lo del salario de James Rodríguez en Atlético Nacional y nos habla sobre la 'ética' profesional de las personas que quieren filtrar esta información! #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/6ld6bJDp7N — Win Sports (@WinSportsTV) September 14, 2026

En resumen

Carlos Antonio Vélez reveló la cifra real del salario de James Rodríguez en Atlético Nacional para esta temporada 2026, desmintiendo los números especulados inicialmente.

para esta temporada 2026, desmintiendo los números especulados inicialmente. El monto estipulado en el contrato contempla un esquema de sueldo base apoyado en bonos y patrocinadores , reconfigurando el impacto económico directo sobre las arcas de la institución.

, reconfigurando el impacto económico directo sobre las arcas de la institución. La revelación generó asombro en el FPC, abriendo el debate sobre la ingeniería financiera utilizada por la directiva antioqueña para concretar el fichaje del ’10’.