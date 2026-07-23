La Federación Colombiana de Fútbol anunció qué decidió con Lorenzo y Vélez reaccionó: “Maravillosa noticia”

Colrín colorado los rumores sobre el futuro de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia se han acabado. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció qué decidió con el técnico argentino y el periodista Carlos Antonio Vélez no dudó en reaccionar.

A pesar de que el periodista Alejandro Pino, de ‘Publimetro’, había instalado la narrativa de que hasta el 28 de agosto se podía saber qué iba a pasar con el futuro de Lorenzo porque hasta ese entonces se iba a posesionar el nuevo comité ejecutivo, la decisión de la FCF fue contundente.

La FCF anunció qué decidió con Lorenzo en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo durante el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, publicó la FCF y la reacción de Vélez iba a llegar en 3, 2, 1…

La reacción de Vélez a la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol con Néstor Lorenzo

“Maravillosa noticia… (para los rivales y los empresarios) y aseguramos múltiples triunfos en amistosos, la continuidad del exitoso club de amigos, ir al mundial (van casi todos) a jugar 8 partidos pero nos regresamos antes y el show de disculpas en las bobaliconas conferencias de prensa. Seguramente en Copa América nos irá de rechupete y vuelve a ilusionarse la patria boba hasta cuando llegue los de verdad y ya saben el final historia ¡Viva la mediocridad!”, escribió Vélez en X.

En resumen

Carlos Antonio Vélez calificó la renovación como una noticia maravillosa para rivales y empresarios.

calificó la renovación como una noticia maravillosa para rivales y empresarios. Carlos Antonio Vélez criticó la decisión de la FCF exclamando “¡Viva la mediocridad!” en X.

criticó la decisión de la FCF exclamando “¡Viva la mediocridad!” en X. Carlos Antonio Vélez aseguró que la renovación garantiza la continuidad del club de amigos.