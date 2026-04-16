Es tendencia:
Bolavip Logo
Robert Arboleda

El sorpresivo equipo que podría quedarse con Robert Arboleda

La novela de Robert Arboleda continúa mientras revelan que hay un equipo que sorpresivamente se quedaría con el defensor ecuatoriano.

La novela de Robert Arboleda no ha acabado y ahora parece que Sao Paulo tomó una nueva y muy sorpresiva postura. El defensor ecuatoriano podría jugar en sorpresivo equipo para este mismo 2026.

Robert Arboleda podría regresar al país para encontrar nuevo club, descartando por ahora una vuelta a Brasil. Con la imposibilidad de viajar por un tiempo, podría tener un contrato semestral.

Según Globo Esporte, Sao Paulo le dio un plazo de 10 días para que Arboleda vuelva a Brasil a finalizar su contrato de mutuo acuerdo, es decir con una indemnización. Si el ex U. Católica y seleccionado de Ecuador decide no aceptar, darán por terminado su contrato unilateralmente.

En lo que parecía una salida segura con acusaciones y amenazas de ambas partes, ahora podría quedar en una segunda oportunidad para Arboleda. El jugador salió de Brasil y no ha vuelto desde hace más de dos semanas..

En Ecuador había interés de Liga de Quito y Barcelona, pero la oferta económica salarial es menor a lo que le ofrece Vasco Da Gama. Los de la gran Cruz le ofrecen más de 100 mil dólares mensuales.

La amenaza del Sao Paulo a cualquier club que quiera a Robert Arboleda

Robert Arboleda se declara jugador libre, sin embargo en Sao Paulo advirtieron que si algún club lo contrata, impondrá una demanda de 100 millones de dólares al equipo y jugador.

Robert Arboleda – Selección Ecuador

En resumen

  • Robert Arboleda tiene un plazo de 10 días para regresar al Sao Paulo de Brasil.
  • El club brasileño demandará por 100 millones de dólares a quien contrate al defensor ecuatoriano.
  • Vasco Da Gama ofrece a Arboleda un salario mensual superior a los 100 mil dólares.
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones