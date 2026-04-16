El sorpresivo equipo que podría quedarse con Robert Arboleda

La novela de Robert Arboleda no ha acabado y ahora parece que Sao Paulo tomó una nueva y muy sorpresiva postura. El defensor ecuatoriano podría jugar en sorpresivo equipo para este mismo 2026.
Robert Arboleda podría regresar al país para encontrar nuevo club, descartando por ahora una vuelta a Brasil. Con la imposibilidad de viajar por un tiempo, podría tener un contrato semestral.
Según Globo Esporte, Sao Paulo le dio un plazo de 10 días para que Arboleda vuelva a Brasil a finalizar su contrato de mutuo acuerdo, es decir con una indemnización. Si el ex U. Católica y seleccionado de Ecuador decide no aceptar, darán por terminado su contrato unilateralmente.
En lo que parecía una salida segura con acusaciones y amenazas de ambas partes, ahora podría quedar en una segunda oportunidad para Arboleda. El jugador salió de Brasil y no ha vuelto desde hace más de dos semanas..
En Ecuador había interés de Liga de Quito y Barcelona, pero la oferta económica salarial es menor a lo que le ofrece Vasco Da Gama. Los de la gran Cruz le ofrecen más de 100 mil dólares mensuales.
La amenaza del Sao Paulo a cualquier club que quiera a Robert Arboleda
Robert Arboleda se declara jugador libre, sin embargo en Sao Paulo advirtieron que si algún club lo contrata, impondrá una demanda de 100 millones de dólares al equipo y jugador.
En resumen
- Robert Arboleda tiene un plazo de 10 días para regresar al Sao Paulo de Brasil.
- El club brasileño demandará por 100 millones de dólares a quien contrate al defensor ecuatoriano.
- Vasco Da Gama ofrece a Arboleda un salario mensual superior a los 100 mil dólares.