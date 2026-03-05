Rodrigo Contreras le pidió disculpas a Nacional después del gol que le da la vuelta al mundo

Fue la gran figura de la clasificación de Millonarios a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¡De eso no hay dudas! Rodrigo Contreras no solo anotó dos goles en la victoria ante Atlético Nacional, también sorprendió pidiéndole disculpas a todo el equipo ‘Verdolaga’ después del gol que le dio la vuelta al mundo.

Millonarios se empezó a sentir cómodo en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, y dio el primer golpe al minuto 22 del primer tiempo. Después de un choque con William Tesillo, Contreras se llevó el balón y, sin pensarlo dos veces, le pegó al arco. ¿Gol? ¡No! Golazo desde antes de la mitad de cancha.

El partidazo de Rodrigo Contreras no paró ahí. Cuando Millonarios necesitaba liquidar el encuentro para asegurar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, apareció el delantero argentino para ganarle de potencia a Jorman Campuzano y sentenciar el 1-3 final. En la celebración hubo polémica.

El pedido de disculpas de Contreras a todo Atlético Nacional

Contreras le marcó dos goles a Nacional en Copa Sudamericana. (Foto: X / @MillosFCoficial)

“No hable con él (David Ospina), me imagino que él pensó que estaba dedicándoselo a la gente o algo, y como dije no soy una persona que se maneja de esa manera, tengo respeto tanto por mis colegas como por la gente del equipo rival porque creo que hay que ser así, ser respetuoso. A mi no me gusta que lo hagan, entonces tampoco lo hago. El festejo de gol era para mi hijo, si ven videos mios siempre celebro así de esa manera con el dedo para arriba y creo que es un gol que le dedique a mi hijo. Si se sintieron ofendidos, perdirles disculpas porque como digo no fue para ellos (hinchas de Nacional) porque no me manejo así”, dijo Contreras sobre la polémica de su celebrarión.

Video: David Ospina agredió a Rodrigo Contreras en Nacional vs. Millos

El video de la polémica llegó a miles de reproducciones en X. David Ospina pensó que Rodrigo Contreras les celebró el tercer gol de Millonarios a los hinchas de Atlético Nacional y no dudó en ir a encararlo y golpearlo con un empujón. El aquero terminó recibiendo tarjeta amarilla. ¡Video!

