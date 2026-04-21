La lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 según el Álbum Panini

Este martes 21 de abril de 2026 Panini reveló los 18 jugadores de la Selección Colombia que tendrán su propia figura en el Álbum del Mundial. Con esta revelación, ya se espera a varios convocados que tendrá ‘La Sele’ para jugar la Copa del Mundo.

Los 18 “convocados” de Colombia en el álbum del Mundial

De acuerdo a las filtraciones de lo que será la página de Colombia para el Mundial 2026, estos son los 18 jugadores que tendrán su propio espacio para jugar el torneo:

Camilo Vargas, David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.

Para muchos de estos jugadores es su primer Mundial este 2026. La Selección Colombia no fue a Qatar 2022, lo cual originó varios cambios en el equipo nacional y por eso ahora se darán diferentes debuts como los de: Luis Díaz, Daniel Muñoz, Luis Suárez, Richard Ríos, Jhon Arias y otros.

La página de Colombia para el Mundial 2026 en el álbum de Panini

¿Qué pasa con los ausentes de la Selección Colombia?

Varios jugadores como Álvaro Montero, Yerson Mosquera, Gustavo Puerta, Rafael Santos Borré, y otros que seguramente irán al Mundial con Lorenzo no tienen su propia figura en el álbum. Sin embargo, poco después se lanzaría una actualización a la venta con todos los convocados.

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En síntesis: