Radamel Falcao sufrió una fractura en el arco cigomático en el último partido ante América de Cali. Desde el club ahora vuelven a emitir un comunicado para aclarar si el jugador tendrá que pasar o no por el quirófano; lo cual también mueve su tiempo de baja.

Mediante sus cuentas oficiales, el club confirmó que le ‘Tigre’ no tendrá que ser intervenido: “Millonarios FC informa que, después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico“, reveló el club.

Por lo cual, ahora los tiempos de recuperación de Falcao dependerán exclusivamente del proceso de cicatrización y rehabilitación específica para esta lesión. El futbolista podría estar de baja las próximas dos semanas y volver a jugar con máscara.

Además, Millonarios no quiso tomar riesgos y dar tiempo para la recuperación de su capitán y leyenda. “Su incapacidad se determinará según evolución“, concluye el nuevo comunicado del club. Ahora el futbolista colombiano empezará su recuperación.

Falcao termina contrato a finales de junio. (Foto: Millonarios)

Este regreso de Falcao a Millonarios está lejos de ser el esperado. El ‘Tigre’ se perdió varios partidos por suspensión, sin embargo, también estuvo fuera por 10 partidos por una lesión muscular. Ahora nuevamente se perderá encuentros en la Liga BetPlay y en Copa Sudamericana.

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Los números de Falcao en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Millonarios, Radamel Falcao apenas ha podido jugar un total de 9 partidos entre todas las competencias. 7 por el campeonato local y sumó minutos en 2 de Copa Sudamericana. El ‘Tigre’ lleva 1 gol en apenas 291′ minutos.

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