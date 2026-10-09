Junior Sornoza sonó para Barcelona y Emelec y eligió su próximo equipo

Junior Sornoza es uno de los mejores enganches de la LigaPro y ahora confirmaron dónde jugará en medio de rumores de LigaPro.

Junior Sornoza es uno de los volantes más destacados de la LigaPro y, después de varios años brillando con Independiente del Valle, ya definió dónde continuará su carrera. Aunque en las últimas temporadas su nombre fue relacionado con otros grandes del fútbol ecuatoriano, el mediocampista tomó una decisión sobre su futuro.

Pese a los rumores que lo vinculaban con otros equipos, Sornoza renovó su contrato con Independiente del Valle por dos temporadas más. El propio club anunció la continuidad del volante, que seguirá defendiendo la camiseta de los ‘Rayados’ hasta diciembre de 2028.

La decisión también deja atrás los rumores sobre posibles cambios de camiseta. Desde su entorno se había señalado años atrás que Sornoza tenía el deseo de retirarse en Barcelona SC, mientras que Emelec también lo habría sondeado en temporadas anteriores. Sin embargo, el volante seguirá ligado a Independiente del Valle por dos años más.

El ‘Zorro’ lleva varios años en IDV y se ha convertido en uno de los futbolistas históricos de la institución. Durante su etapa con el equipo de Sangolquí conquistó siete títulos, consolidándose como una de las figuras de un proyecto que ganó la Copa Sudamericana, una Recopa y varios títulos locales.

A lo largo de su carrera, Sornoza también pasó por clubes como Corinthians, Fluminense y Liga de Quito, además de vivir experiencias fuera de Ecuador. Sin embargo, su etapa más destacada ha sido con Independiente del Valle, donde encontró continuidad, protagonismo y un lugar entre los referentes del club.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Junior Sornoza – IDV. Foto: Getty.

En resumen