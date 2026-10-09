VIDEO | Enner Valencia vuelve a anotar pero enciende alarmas en Boca Juniors y en Ecuador

Enner Valencia volvió a marcar con Boca Juniors pero dejó preocupaciones tanto en el gigante de Argentina como en Ecuador.

Enner Valencia volvió a ser protagonista con Boca Juniors al marcar un gol, pero su actuación terminó generando preocupación. El delantero ecuatoriano encendió las alarmas después de sufrir un golpe en el tobillo, justo cuando el equipo argentino se prepara para afrontar un compromiso importante por la Copa Sudamericana.

El atacante recibió un golpe en el tobillo y, minutos después, tuvo que abandonar el campo de juego por precaución. La decisión buscó evitar que las molestias empeoraran antes del duelo ante Vasco da Gama, aunque todavía será necesario conocer su evolución para determinar si existe una lesión de mayor gravedad.

Boca Juniors tiene partidos importantes por delante y ahora estará pendiente de la recuperación del ecuatoriano. Su disponibilidad para el encuentro ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana dependerá de cómo responda en los próximos días y de la evaluación médica del cuerpo técnico.

La situación también genera preocupación en la Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo, donde esperan contar con Enner Valencia para la fecha FIFA de noviembre. El cuerpo técnico tiene la expectativa de que el delantero llegue en condiciones, pero el golpe en el tobillo obliga a seguir de cerca su recuperación para evitar contratiempos en la Tricolor.

Más allá de este susto, Valencia viene aportando números importantes desde su llegada a Boca Juniors: suma cinco goles y tres asistencias. ‘Vasco’ Arruabarrena viene dándole progresivamente minutos.

Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

Enner Valencia con la Selección de Ecuador, a lo largo de toda su carrera, jugó un total de 109 partidos entre todas las competencias. Marcó 49 goles y dio 15 asistencias. Sumó más de 7.000 minutos defendiendo los colores de la Selección nacional.

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🤕 ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS POR EL GOLEADOR! 🇪🇨 Enner Valencia recibió un golpe en el tobillo y, minutos después, tuvo que ser reemplazado por precaución de cara al duelo ante Vasco da Gama por la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/s3aYjZMbwe — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) October 10, 2026