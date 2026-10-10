VIDEO | El ‘Dibu’ Martínez se enojó con Moisés Caicedo por este gol que le hicieron a Chelsea

El 'Dibu' Martínez no aguantó el enojo contra Moisés Caicedo por este gol que le marcaron.

Moisés Caicedo volvió a jugar este fin de semana con Chelsea, después de varias semanas de baja. El ecuatoriano se recuperó de su lesión y de nuevo fue titular con el club inglés. El volante ecuatoriano se mostró a un en crecimiento y durante el partido también provocó el enojo de del ‘Dibu’.

Chelsea le ganó a Bournemouth en la Premier League con amplia superioridad, sin embargo, el punto negativo que se llevó el equipo de Xabi Alonso en este partido fue no tener el arco en 0. Justamente por un mal despeje de Moisés Caicedo llegó el gol visitante.

El ‘Dibu’ había hecho una gran tapada, pero la pelota quedó rebotando en el área y Caicedo en su desesperación por sacarla le estrelló la pelota a Evanilson. Ese gol insólito hizo enojar al portero campeón del mundo. Chelsea no puede tener un arco en 0 desde enero de 2026.

No fue el mejor partido de Moisés Caicedo, pero termina siendo entendible, porque el ecuatoriano venía saliendo de una lesión. Alonso decidió no arriesgarlo más y lo sacó de la cancha al minuto 72′. El tricolor estuvo errático en ciertas ocasiones puntuales del encuentro.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Chelsea 3-1 Bournemouth.



🚨GOAL’ ⚽️ 51’ EVANILSON CUTS THE LEAD FOR BOURNEMOUTH! ✅ pic.twitter.com/mNGAumrxte — Ayuba | Football News (@ayubafootball) October 10, 2026

Con esta victoria, Chelsea puede volver a trabajar con tranquilidad pensando en los siguientes partidos de la Premier League. Además, los ‘Blues’ también ya tienen casi recuperados a todos sus jugadores y eso ayudará a competir por los primeros lugares.

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¿Cuándo vuelve a jugar Chelsea?

El próximo partido de Chelsea será contra Everton el 17 de octubre de 2026. Se espera ya que en este encuentro, Moisés Caicedo pueda volver a jugar y ya tenga más minutos. El partido se verá por Disney+.

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