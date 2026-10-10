Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Falcao

La decisión de Radamel Falcao que lo acerca más al retiro que a tener nuevo equipo

Radamel Falcao está prácticamente retirado del fútbol y más aún después de esta decisión.

La decisión de Falcao que prácticamente lo ha retirado del fútbol.
© GettyImagesLa decisión de Falcao que prácticamente lo ha retirado del fútbol.

Radamel Falcao es uno de los nombres que más suena en el mercado de fichajes, ya sea como jugador o como dirigente, puesto que, ahora mismo el histórico delantero colombiano está prácticamente “retirado” del fútbol profesional. El goleador tomó una decisión que lo acerca a esto.

En este fin de semana, Falcao jugó con las leyendas del Manchester United en un partido ante las leyendas de Arsenal. Es justamente esta decisión de ya empezar a jugar con equipos de “retirados” que pone al ‘Tigre’ a un paso de también formar parte de este grupo.

+ Seguinos en

Con las leyendas del United, el colombiano marcó un gol a pase de Antonio Valencia, leyenda ecuatoriana, lo que evidentemente pone al ‘Tigre’ en este mismo estatus. Además, físicamente se mostró diferente a cómo se lo vio en Millonarios en su última etapa.

En noviembre, Falcao también tiene un compromiso con las leyendas de Atlético de Madrid, por lo cual, es más probable que el ‘Tigre’ prácticamente haya dejado ya su actividad profesional en las canchas. Entonces, si se marcha definitivamente su último club habrá sido Millonarios.

Ya el mismo Falcao había revelado que en este momento pensaba más en su carrera fuera de las canchas. Estaba trabajando justamente en especializarse en otro rol fuera del césped y tal parece que el ‘Tigre’ ya no volvería a jugar, tras todas estas decisiones.

Millonarios le abre las puertas a Falcao

Ver también

Hugo Rodallega confirmó dónde jugará en el 2027 ¿adiós a Santa Fe?

Por otro lado, desde Millonarios han dejado en claro que cuentan con el ‘Tigre’ y si quiere volver como jugador las puertas estarán abiertas. Además, también se detalló que si quiere volver como directivo también se le encontraría un espacio en el club.

En síntesis:

  • Radamel Falcao anotó un gol con las leyendas del Manchester United tras pase de Antonio Valencia.
  • Radamel Falcao disputará un compromiso con las leyendas del Atlético de Madrid en el mes de noviembre.
  • Millonarios mantiene las puertas abiertas para el regreso del jugador como futbolista o directivo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones