Radamel Falcao es uno de los nombres que más suena en el mercado de fichajes, ya sea como jugador o como dirigente, puesto que, ahora mismo el histórico delantero colombiano está prácticamente “retirado” del fútbol profesional. El goleador tomó una decisión que lo acerca a esto.

En este fin de semana, Falcao jugó con las leyendas del Manchester United en un partido ante las leyendas de Arsenal. Es justamente esta decisión de ya empezar a jugar con equipos de “retirados” que pone al ‘Tigre’ a un paso de también formar parte de este grupo.

Con las leyendas del United, el colombiano marcó un gol a pase de Antonio Valencia, leyenda ecuatoriana, lo que evidentemente pone al ‘Tigre’ en este mismo estatus. Además, físicamente se mostró diferente a cómo se lo vio en Millonarios en su última etapa.

En noviembre, Falcao también tiene un compromiso con las leyendas de Atlético de Madrid, por lo cual, es más probable que el ‘Tigre’ prácticamente haya dejado ya su actividad profesional en las canchas. Entonces, si se marcha definitivamente su último club habrá sido Millonarios.

FALCAO GARCÍA NO PIERDE EL TOQUE 🪄



Vea su gol ⚽️ en el partido entre las leyendas del Manchester United 👹 y North London Legends 🇬🇧, tras un gran pase de Antonio Valencia 🇪🇨



📹 the_rivalry_returns pic.twitter.com/WsKQRDu0hV — Gol Caracol (@GolCaracol) October 10, 2026

Ya el mismo Falcao había revelado que en este momento pensaba más en su carrera fuera de las canchas. Estaba trabajando justamente en especializarse en otro rol fuera del césped y tal parece que el ‘Tigre’ ya no volvería a jugar, tras todas estas decisiones.

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Millonarios le abre las puertas a Falcao

Por otro lado, desde Millonarios han dejado en claro que cuentan con el ‘Tigre’ y si quiere volver como jugador las puertas estarán abiertas. Además, también se detalló que si quiere volver como directivo también se le encontraría un espacio en el club.

En síntesis: