Los jugadores que se irían de Junior de Barranquilla para el 2027 ¿se viene la limpia?

En Junior de Barranquilla también se preparan para algunas salidas de cara a la temporada 2027, y ya piensan en refuerzos.

Junior de Barranquilla ya empieza a pensar en la próxima temporada y todo apunta a que tendrá varios movimientos en su plantilla. Varios jugadores que terminarían su vínculo en diciembre y otros nombres que también tienen su futuro en el aire.

Según información publicada por Alexis Rodríguez, Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Harold Rivera, Juan David Ríos y Yimmi Chará finalizarían sus contratos con Junior en diciembre de 2026. Todos ellos quedarían con la posibilidad de definir su futuro una vez termine la actual temporada.

A esa lista también se suma Sebastián Viera, quien llegó como DT del equipo, pero hasta ahora no ha conseguido revertir el mal momento que atraviesa Junior. Su continuidad para 2027 también genera dudas y será uno de los temas que deberá resolver la dirigencia.

Otro caso confirmado es el de Teófilo Gutiérrez, aunque su situación es diferente al resto. El delantero ya anunció que dejará el fútbol profesional en diciembre, por lo que Junior perderá a uno de sus jugadores más experimentados y a una de las figuras más representativas de su historia reciente.

De cara a 2027, Junior ya tendría claro dónde necesita buscar refuerzos. Según la misma información, las prioridades estarían en los laterales, un defensor central, un volante ‘10’ y un extremo izquierdo, posiciones en las que el club buscaría encontrar alternativas para renovar su plantilla.

Los nombres que sonaron como entrenador del Junior de Barranquilla

Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto son los dos candidatos que sonaron para llegar a Junior antes de Sebastián Viera.

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Sebastián Viera – Junior DT.

En resumen