Del cielo al infierno: Vinicius marcó un golazo, el VAR llamó y lo terminaron expulsando

El brasileño había marcado un golazo, pero se fue expulsado en la misma jugada.

Este sábado 10 de octubre se acaba de dar uno de los momentos más insólitos en el fútbol mundial. En el partido de Real Madrid contra Villarreal por la Liga de España, Vini Jr. se fue expulsado por una insólita acción, donde había marcado un golazo.

La expulsión de Vini en el Real Madrid

El Real Madrid hizo una gran contra con Vinicius y Bellingham, el brasileño definió espectacular. Todo parecía normal, hasta que en el VAR llamó y detectó que el 7 había tirado del cabello a Saliba. El central no dudó y lo acabó expulsando.

Esa roja sacó de quicio a Vini que estuvo a nada de pechear al árbitro y ganarse más fechas de suspensión. Ahora el astro es una total duda para jugar el partido ante el FC Barcelona en dos fechas. El jugador también había comenzado el partido como suplente.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!!



El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Tras la expulsión de su jugador, Mourinho solo atinó a sentarse a escribir y armar cambios porque el equipo estaba sufriendo y se quedó con uno menos. El brasileño puede llevarse más partido por su posterior recriminación al árbitro y la intensidad con la que lo hizo.

Así va la tabla de posiciones de LaLiga de España

De momento, así marcha la tabla de posiciones de la Liga de España, con el Real Madrid lejos ya del FC Barcelona:

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En síntesis: