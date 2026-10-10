Richard Ríos responde a los rumores sobre su vida privada y relaciones personales

Las redes sociales se vienen copando de rumores sobre la vida personal de Richard Ríos en referencia a posibles encuentros con hombres. El colombiano ha sido protagonista de estos escándalos, pero no había noticias de una reacción hasta este momento.

No obstante, ahora el mismo Richard Ríos se fue contra estos rumores y respondió a una polémica publicación. El ex jugador de Palmeiras, aprovechó su pasado en Brasil y en Benfica parara responder justamente a una publicación de un medio de brasileño.

Ríos comentó en sus redes sociales: “Lá eleeeee”, lo que en el contexto brasileño, de acuerdo a varios hinchas, significaría: “Tú lo serás, yo no“. Por lo cual, con esto también podría darse por descartado los rumores sobre la actualidad de Ríos y su vida privada.

El volante colombiano no pasa un gran momento para su carrera, puesto que, se fue a jugar en Arabia Saudita, tras no poder despuntar en el Benfica. Ahora tiene que demostrar en este campeonato que está listo para regresar y volver a jugar en la Élite.

Richard Ríos no duda y responder a los rumores. (Captura de pantalla)

Richard Ríos también estuvo jugando hace poco en la Selección Colombia, pero no pudo hacer los partidos esperados. El volante también fue cuestionado por los hinchas, no obstante, Lorenzo decidió darle la confianza en este tramo de la gira y podría volver a llamarlo.

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Las estadísticas de Richard Ríos en Arabia Saudita

Con la camiseta del Al-Ittihad, Richard Ríos ha jugado 4 partidos en este momento de la temporada, solo ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha casi 300′ minutos, el jugador está a préstamo en esta temporada, luego tiene que volver a Benfica.

En síntesis: