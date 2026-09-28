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Alberto Gamero reflexionó y tomó una nueva decisión con Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha de debut para jugar con Millonarios.

Cuadrado recibió la mejor noticia en Millonarios.
© @MillosFCoficial/ Edit BVCuadrado recibió la mejor noticia en Millonarios.

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se reveló que Alberto Gamero tomó una nueva decisión con Juan Guillermo Cuadrado para el siguiente partido de Millonarios. El DT ya había estado en el ojo de la polémica por no llevarlo para jugar contra Nacional.

Alberto Gamero lo convocó a Juan Guillermo Cuadrado

Millonarios confirmó la lista de convocados de Alberto Gamero para jugar contra Independiente Medellín y finalmente aparece el nombre de Juan Guillermo Cuadrado. El histórico de la Selección Colombia podría debutar en un partido nada cómodo para él.

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Justamente, el DIM fue el primer equipo interesado en que Juan Guillermo Cuadrado regrese a Colombia, pero el jugador reveló no recibir una oferta y por eso ha tomado la decisión de jugar para Millonarios. El equipo ‘Embajador’ sí hizo la oferta.

No es seguro que Cuadrado comience como titular ante el DIM, pero sí es muy probable que sí tenga minutos en cancha. El futbolista colombiano podría debutar contra el equipo en el que dio sus primeros pasos para ser un jugador profesional.

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El partido entre el DIM y Millonarios se disputará este martes, 29 de septiembre de 2026. Se espera un estadio lleno en Medellín a partir de las 20H05, que comienza el partido.

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¿Cómo le irá a Cuadrado debutando ante el DIM?

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En síntesis:

  • Juan Guillermo Cuadrado fue convocado por Alberto Gamero en Millonarios para enfrentar al DIM.
  • Independiente Medellín será el rival de Millonarios este martes 29 de septiembre.
  • Juan Guillermo Cuadrado podría debutar ante el club en el que inició su carrera.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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