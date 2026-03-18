La reacción en Atlético Nacional tras la expulsión de Jorman Campuzano

Atlético Nacional volvió a perder contra Millonarios esta vez por goleada en Liga BetPlay y ya se conocen las primeras reacciones del cuadro ‘Verdolaga’. Entre los señalados está Jorman Campuzano, quién vio la roja en este partido.

Los hinchas no perdonaron la expulsión del volante, “con la experiencia que tiene, es una irresponsabilidad caer así”, “por eso no es convocado a la Selección”, fueron algunas de las palabras.

Rodrigo Contreras le dijo unas palabras y Campuzano reaccionó de mala forma y vio la tarjeta roja. El colombiano dejó con nueve jugadores a Atlético Nacional, luego de su salida cayeron dos goles.

Solo en sanción deportiva, Campuzano será baja dos partidos en el torneo local, no hay aún pronunciamiento oficial sobre si habrá castigos internos por la reacción del jugador.

Diego Arias vuelve a estar entre los más señalados y los rumores de un cambio de entrenador siguen latente pese a que siguen líderes del torneo con la plantilla más cara del país.

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Atlético Nacional le lleva estos puntos a Millonarios en la Liga Colombiana I-2026

Luego de la derrota 3-0 por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2026, Atlético Nacional quedó con 24 puntos y le lleva 7 unidades a Millonarios. El equipo ‘Verdolaga’ tiene un partido disputado menos que ‘Millos’ y volverá jugar cuando enfrente a Internacional de Bogotá el sábado 21 de marzo a las 8:30 P.M.

En resumen

Jorman Campuzano fue expulsado tras reaccionar ante Rodrigo Contreras en el clásico contra Millonarios .

fue expulsado tras reaccionar ante en el clásico contra . La sanción deportiva para Jorman Campuzano será de dos partidos de baja en el torneo.

será de de baja en el torneo. Atlético Nacional mantiene el liderato del torneo pese a la derrota por goleada ante Millonarios.

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