La Selección Colombia confirma sus amistosos y también se revelarían ya algunos convocados

Revelan algunos de los convocados que tendrá la Selección Colombia para sus siguientes amistosos.

Este jueves 20 de agosto de 2026 se confirmaron los 3 amistosos que jugará la Selección Colombia en la fecha FIFA del mes de septiembre y octubre. Pero por otro lado, también se dieron ciertos detalles de cuáles serían los jugadores convocados.

En sus cuentas oficiales, la Selección Colombia confirmó que en esta fecha FIFA jugará contra México el 26 de septiembre, el 2 de octubre contra Paraguay y el 6 de octubre contra Perú. Esos son los 3 encuentros que jugará el equipo nacional en la siguiente fecha FIFA.

Los primeros convocados de la Selección Colombia

En una publicación de Carlos Velez se revelan varios afiches de promoción de los partidos, pero en estos destacan algunos jugadores que se repiten y que seguramente estarán en la lista de Lorenzo. Futbolistas como: James Rodríguez, Gustavo Puerta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, y otros aparecen.

Los jugadores que aparecen en el afiche. (Captura de pantalla)

Es obvio que algunos futbolistas como Luis Díaz o Daniel Muñoz van a estar en la lista de Lorenzo, puesto que, forman parte de su base. Con James Rodríguez hay dudas, pero ya Lorenzo ha demostrado que no le “importa” mucho si juega o no para convocarlo.

El ranking FIFA de la Selección Colombia

La Selección Colombia ahora mismo se ubica en el puesto 11 del ranking FIFA, tras un Mundial donde apenas llegó a los 8vos de final. Por lo cual, se espera que en estos amistosos se consiga una serie de resultados que le permitan llegar al top 10.

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En síntesis: