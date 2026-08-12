El sorpresivo club de Sudamérica que llamó a James Rodríguez

James Rodríguez sigue sin club pero semana a semana trasciende una nueva oferta por el volante colombiano.

James Rodríguez tiene a todos los hinchas de Colombia pendientes de su futuro, más aún pensando en la regularidad que debe tener en beneficio de la Selección. El volante no encuentra club pero ofertas no le han faltado, ahora confirmaron contactos de sorpresivo equipo de Sudamérica.

Huracán de Argentina confirmó contactos para fichar a James Rodríguez luego de que dejara el Minnesota United. La información la confirmó Daniel Vega, secretario técnico del club, en charlas con TNT Sports.

Quedaba pendiente si Huracán podía llegar hasta los 5 millones de dólares anuales que supuestamente pide el jugador como salario anual, o si bien a cambio de regularidad iba a bajar sus aspiraciones económicas.

El fútbol argentino no es ajeno para James Rodríguez, antes de su salto a Europa estuvo en Banfield en su primera experiencia internacional. Su último partido a nivel de clubes fue en mayo.

Pasan los días y los mercados se van cerrando, James Rodríguez aún tiene varios días para fichar por un club de Europa con el mercado cerrando el 31 de agosto en el viejo continente.

Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, James Rodríguez jugó un total de 5 partidos con la Selección Colombia sumando más de 150 minutos en cancha. Sin embargo, en todo ese tiempo el volante/delantero no pudo marcar un solo gol o dar una asistencia que ayude a su equipo.

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James Rodríguez – Banfield- Foto: Diario As Colombia.

En resumen