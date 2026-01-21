Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cristhian Mosquera

¡Llámalo Lorenzo! Cristhian Mosquera la rompe en el Arsenal y tiene nuevo valor de mercado

Cristhian Mosquera sigue brillando con el Arsenal en la Premier y Champions League y el defensor tiene nuevo valor de mercado.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Colombia lo quiere y Cristhian Mosquera tiene nuevo valor de mercado Foto: Getty
Colombia lo quiere y Cristhian Mosquera tiene nuevo valor de mercado Foto: Getty

Con menos ruido mediático que Piero Hincapié o William Saliba, pero Cristhian Mosquera se consolida como uno de los mejores defensores de Europa. El colombiano y español tiene también nuevo valor de mercado casi el triple de lo que costó.

Según el portal TransferMarkt, Cristhian Mosquera alcanzó los 35 millones de euros de precio. El defensor, que tiene a España y Colombia pendientes de su decisión de dónde jugar, llegó al Arsenal por 13 millones de euros.

Mosquera ha sido titular en el Arsenal por distintas lesiones de Hincapié, Saliba y Gabriel, y cada vez que ha jugado ha sido de los mejores futbolistas del actual líder de la Premier League.

Pese al valor que señala la página especializada en fichajes, Mosquera no dejaría el Arsenal por menos de 50 millones de euros. El central de apenas 21 años ha sido convocado con las juveniles de España.

En junio podría llegar el gran llamado de Néstor Lorenzo para que Mosquera defienda la mayor de la Selección Colombia, lo que marcaría el cierre de su etapa en España sub 21.

Las estadísticas de Cristhian Mosquera esta temporada

En estos primeros meses de temporada Europa, Cristhian Mosquera ha acumulado 17 partidos dando un total de 897 minutos con el Arsenal de Mikel Arteta.

Publicidad
Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?

ver también

Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?

Cristhian Mosquera – Selección España sub 21- Foto: Getty.

Cristhian Mosquera – Selección España sub 21- Foto: Getty.

Encuesta

¿Dónde debería jugar Cristhian Mosquera?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • El defensor Cristhian Mosquera alcanzó un valor de mercado de 35 millones de euros en TransferMarkt.
  • El futbolista de 21 años fue fichado por el Arsenal por un costo de 13 millones.
  • La Selección de Colombia planea convocar al central en junio para asegurar su debut internacional absoluto.
Publicidad

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Cristhian Mosquera, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ronie Carrillo volverá a LigaPro ¿Astillero o a Quito?
Fútbol de Ecuador

Ronie Carrillo volverá a LigaPro ¿Astillero o a Quito?

Decisión tomada: la IFAB dio su veredicto a la ley del offside sugerida por Wenger
Futbol

Decisión tomada: la IFAB dio su veredicto a la ley del offside sugerida por Wenger

Los hinchas no lo quieren pero César Farías insistiría en ficharlo para Barcelona
Fútbol de Ecuador

Los hinchas no lo quieren pero César Farías insistiría en ficharlo para Barcelona

Barcelona lo presentó como refuerzo pero aseguran que tiene contrato con otro equipo
Fútbol de Ecuador

Barcelona lo presentó como refuerzo pero aseguran que tiene contrato con otro equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo