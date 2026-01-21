Con menos ruido mediático que Piero Hincapié o William Saliba, pero Cristhian Mosquera se consolida como uno de los mejores defensores de Europa. El colombiano y español tiene también nuevo valor de mercado casi el triple de lo que costó.

Según el portal TransferMarkt, Cristhian Mosquera alcanzó los 35 millones de euros de precio. El defensor, que tiene a España y Colombia pendientes de su decisión de dónde jugar, llegó al Arsenal por 13 millones de euros.

Mosquera ha sido titular en el Arsenal por distintas lesiones de Hincapié, Saliba y Gabriel, y cada vez que ha jugado ha sido de los mejores futbolistas del actual líder de la Premier League.

Pese al valor que señala la página especializada en fichajes, Mosquera no dejaría el Arsenal por menos de 50 millones de euros. El central de apenas 21 años ha sido convocado con las juveniles de España.

En junio podría llegar el gran llamado de Néstor Lorenzo para que Mosquera defienda la mayor de la Selección Colombia, lo que marcaría el cierre de su etapa en España sub 21.

Las estadísticas de Cristhian Mosquera esta temporada

En estos primeros meses de temporada Europa, Cristhian Mosquera ha acumulado 17 partidos dando un total de 897 minutos con el Arsenal de Mikel Arteta.

Cristhian Mosquera – Selección España sub 21- Foto: Getty.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Cristhian Mosquera, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.