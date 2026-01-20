Es tendencia:
logotipo del encabezado
Daniel Muñoz

Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?

Daniel Muñoz podría ir al PSG de Francia con el actual DT de Crystal Palace y esto le significaría una fortuna salarial al colombiano.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé? Foto: Getty
Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé? Foto: Getty

Daniel Muñoz podría estar jugando sus últimos partidos en la Premier League y en el Crystal Palace. El lateral colombiano suena para los gigantes de Europa con enfásis en el PSG por lo que cobraría millones.

El gigante de Francia tiene en carpeta a Oliver Glasner como posible reemplazo de Luis Enrique, y el primer fichaje que pediría es justamente Muñoz. El seleccionado colombiano podría pasar a ganar 5 millones de dólares al año.

Esta cifra representa casi cuatro veces lo que cobra en el Palace, dónde en poco tiempo ya se convirtió en un histórico del equipo. Muñoz ganó los dos títulos que tiene el equipo en su historia.

Inter de Milán y Manchester United son dos clubes que también sondearon a Muñoz y justamente a Glasner para un posible cambio de entrenador de cara al resto de la temporada.

Podría ser que el Crystal Palace demora la venta del lateral hasta después del Mundial 2026 dónde se perfila para ser titular en el equipo de Nestor Lorenzo en la cita mundialista.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Publicidad
Jefferson Lerma dejaría el Crystal Palace y cambiaría de equipo en Europa

ver también

Jefferson Lerma dejaría el Crystal Palace y cambiaría de equipo en Europa

Daniel Muñoz selección Colombia- Foto: Getty.

Daniel Muñoz selección Colombia- Foto: Getty.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.

Encuesta

¿Dónde debería jugar Daniel Muñoz?

Ya votaron 0 personas

Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Daniel Muñoz muy cerca de dejar Crystal Palace, tras recibir esta noticia
Fútbol de Colombia

Daniel Muñoz muy cerca de dejar Crystal Palace, tras recibir esta noticia

Daniel Muñoz comenzaría el 2026 cambiando de club
Fútbol de Colombia

Daniel Muñoz comenzaría el 2026 cambiando de club

Mientras en Crystal Palace gana 3 millones al año, esto cobraría Daniel Muñoz en Manchester
Fútbol de Colombia

Mientras en Crystal Palace gana 3 millones al año, esto cobraría Daniel Muñoz en Manchester

Jeremy Sarmiento encontró nuevo equipo pensando en el Mundial
Fútbol de Ecuador

Jeremy Sarmiento encontró nuevo equipo pensando en el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo