Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?

Daniel Muñoz podría estar jugando sus últimos partidos en la Premier League y en el Crystal Palace. El lateral colombiano suena para los gigantes de Europa con enfásis en el PSG por lo que cobraría millones.

El gigante de Francia tiene en carpeta a Oliver Glasner como posible reemplazo de Luis Enrique, y el primer fichaje que pediría es justamente Muñoz. El seleccionado colombiano podría pasar a ganar 5 millones de dólares al año.

Esta cifra representa casi cuatro veces lo que cobra en el Palace, dónde en poco tiempo ya se convirtió en un histórico del equipo. Muñoz ganó los dos títulos que tiene el equipo en su historia.

Inter de Milán y Manchester United son dos clubes que también sondearon a Muñoz y justamente a Glasner para un posible cambio de entrenador de cara al resto de la temporada.

Podría ser que el Crystal Palace demora la venta del lateral hasta después del Mundial 2026 dónde se perfila para ser titular en el equipo de Nestor Lorenzo en la cita mundialista.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Daniel Muñoz selección Colombia- Foto: Getty.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.

