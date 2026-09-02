La primera reacción de Lamine Yamal por el retiro de Messi de la Selección Argentina

Conoce la reacción de Lamine Yamal en redes sociales por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. ¡Se hizo viral!

Fue un noticia que conmovió a todo el mundo del fútbol. ¡Y no es por exagerar! Lionel Messi anunció que se retiró de la Selección Argentina, y en medio de las mil y una reacciones por parte de las figuras relacionadas al balompié, apareció el homenaje que le hizo nadie más y nadie menos que Lamine Yamal.

Argentina perdió 1-0 con España la final del Mundial 2026 con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo de la prorróga. Al final del encuentro se hizo viral el video de Yamal yendo a abrazar y saludar a Messi pese a que el partido terminó muy caliente. Esto sería clave para la reacción del extremo español.

Leo Messi anunció el 31 de agosto que “después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. La reacción de Lamine Yamal llegaría en 3, 2, 1…

Así reaccionó Lamine Yamal ante el retiro de Messi de la Selección Argentina

Yamal y Messi en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Yamal no le había dado ‘Me Gusta’ ni había comentado la publicación de Messi en Instagram con la que anunció el retiro de la Selección Argentina. Lo que hizo el ’10’ de FC Barcelona como reacción a esta noticia fue incluir el abrazo que le dio a Leo después de la final del Mundial 2026 en la publicación que hizo en Instagram el 2 de septiembre. ¡Sentido homenaje!

Homenaje de Yamal a Messi. (Foto: Instagram / @lamineyamal)

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¿Quién anotó más goles en el Mundial 2026, Leo Messi o Lamine Yamal?

Aquí hubo un claro ganador… Mientras Lionel Messi anotó ocho goles con Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lamine Yamal registró tan solo un gol con España en la última Copa del Mundo de la FIFA.

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