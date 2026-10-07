“Lo…”: La advertencia que Eduardo Luis López le hizo a James si ve los partidos de Colombia por Caracol

Conoce los detalles de la advertencia que Eduardo Luis López le hizo a James Rodríguez sobre ver los partidos de la Selección Colombia en Caracol.

¿Una relación que empieza a temblar? Pocos periodistas tienen la cercanía que Eduardo Luis López mantiene con James Rodríguez, así que Juan Felipe Cadavid llegó cargado con una alta dosis de picante para preguntarle al narrador qué pasaría si se da cuenta que el ’10’ ve los partidos de la Selección Colombia por el canal ‘Caracol’. La competencia de ellos.

López tiene tanta cercanía con James que fue el primero en anunciar que tanto el volante colombiano no iba a jugar en el Avellino, de la segunda división del fútbol de Italia, como el anuncio importante que terminó haciendo el excapitán de la ‘Tricolor’ sobre su futuro en la Selección Colombia.

Con este contexto, Juan Felipe Cadavid puso sobre la mesa en el programa ‘La FM Más Fútbol’ si James Rodríguez era tan fiel como Eduardo Luis López ha sido con el ’10’ a la hora de defenderlo contra todos. Después de este preámbulo, llegó la pregunta: “¿Él verá los partidos de la selección con nosotros (RCN)?”.

La advertencia de Eduardo Luis López a James si ve los partidos de Colombia por Caracol

Eduardo Luis López y James Rodríguez. (Foto: X @EduardoLuisFut / Getty)

“No sé, para que te voy a decir mentiras”, le empezó respondiendo Eduardo Luis a Cadavid ante la pregunta del canal por el cual James veía los partidos de la Selección Colombia. Luego, el narrador agregó “es que no soy amigo de James, soy es fan, pero si lo llegar a ver viendo el partido con los de al frente (Caracol), lo bloqueo. Después de todo lo que me he pelado por el ’10’, es lo mínimo que pido”.

El dinero que pagó RCN por tener los derechos de televisión de la Selección Colombia

Desde las Eliminatorias al Mundial 2026, ‘Caracol’ pasó a compartir los derechos de televisión de la Selección Colombia con el canal RCN. Cada uno de los canales pagó 20 millones de dólares, según el periodista Alejandro Pino.

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