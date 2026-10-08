La primera queja de Edwin Cardona tras ser el primer cambio para que James se quede en cancha

La primera queja de Edwin Cardona tras ser el primer cambio en el Nacional vs. Tolima para que James Rodríguez se quede en cancha. Lo que dijo.

Solo uno de los talentosos se quedó en el banco de suplentes y se sacrifico a Edwin Cardona para que entrara al partido. El capitán de Atlético Nacional fue el primer cambio para que James Rodríguez se quedara en cancha en el partido contra Deportes Tolima y ya hizo una queja pública.

¿Casualidad o causalidad? Nacional enfrentó al Deportes Tolima en un partido que estaba aplazado por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2026 y tras un primer tiempo en el que no se pasó del 0-0, el entrenador Lucas González no tardó en tomar cartas en el asunto.

Transcurría el minuto 14 del segundo tiempo cuando se levantó el cartel electrónico e iluminó el número ’10’. Edwin Cardona fue el primer cambio de un volante creativo para que ingresara Juan Manuel Rengifo y se mantuviera James Rodríguez. La queja del capitán Atlético Nacional iba a llegar en 3, 2, 1…

La primera queja de Cardona tras ser el primer cambio en Nacional vs. Tolima

Cardona en Nacional vs. Tolima. (Foto: X)

“Jugar sin ‘9’ y crear tantas opciones de gol… La gente puede decir muchas cosas, pero no es fácil. Creo que para ningún equipo tener un ‘9’ es como de pronto no tener un arquero y jugar sin arquero es difícil. Nosotros estamos adaptándonos a eso, a lo que quiere el profe y eso rescatable también para el equipo. Entonces rescato mucho eso porque el que entre muestra esa valentía y esa garra de seguir el ritmo del equipo, el ritmo del juego. Y mira que Titi (Rengifo) entró y también aportó, Matheus entró y es volante y terminó de 9. Entonces somos varios ahí, pero no importa”, fue la queja de Cardona tras el 0-0 entre Nacional y Deportes Tolima.

¿A quién calificaron mejor en el empate de Nacional con Tolima, James o Cardona?

Los expertos dictaron sentencia… Mientras el portal ‘Sofa Score’ le dio a Edwin Cardona un puntaje de 6.5 puntos, James Rodríguez recibió 7.3 por, entre otros motivos deportivos, cuatro pases clave, 40 de 41 pases precisos en campo rival y 2 de cinco duelos ganados en el empate 0-0 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional.

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