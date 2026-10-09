5 partidos de Bundesliga y 3 de Champions League: lo que le espera a Luis Díaz antes de volver a la Selección Colombia

Arranca un mes vital para el cafetero. Hasta 9 partidos antes de volver con la Selección Colombia tendrá Luis Díaz.

Se terminó el parón de selecciones. Las diferentes competencias europeas se preparan para el retorno en este fin de semana. Si nos enfocamos en una Bundesliga donde el Bayern Múnich sigue como máximo candidato al título, Luis Díaz podría enfrentarse hasta a 9 partidos antes de retornar con la Selección Colombia.

Este sábado comienza el regreso del fútbol de clubes para Luis Díaz. Solo por Bundesliga y antes de la llegada del próximo parón de selecciones a mediados de noviembre, tendrá que medirse con Augsburgo, RB Leipzig, Friburgo, Borussia Dortmund y Mainz. Partidos exigentes y que convivirán tanto con la UEFA Champions League como con una Copa de Alemania donde el equipo de Vincent Kompany no puede bajar la intensidad.

Magdeburgo por Copa el 28 de octubre de 2026 será otro gran desafío para el colombiano. Todo ello tras un inicio de temporada que ha levantado diferentes alarmas en el Bayern Múnich. Luis Díaz de momento solo suma un gol en lo que llevamos de campaña. Este llegó durante la primera jornada de la Bundesliga y frente al Stuttgart como local.

Vikingur, Arsenal y Atlético de Madrid. Estos serán los desafíos de Luis Díaz en la UEFA Champions League antes de poder volver a ser llamado por Néstor Lorenzo. El Guajiro se perdió la última Fecha FIFA con el deseo de recuperar fuerzas y descansar tras un verano exigente con la Selección Colombia. El desgaste de la última temporada también es vital para entender su ausencia en la última lista.

Stuttgart, única v´ctima de Luis Díaz en esta campaña: GETTY

Son más de 9 partidos a los que podría enfrentarse Luis Díaz antes de la llegada de la próxima Fecha FIFA. Será la última del año 2026 y la primera tras la Copa del Mundo para el jugador colombiano. El Bayern Múnich espera poder afianzarse en competiciones como la Bundesliga o la Champions de cara a un 2027 donde repetir todos los éxitos locales es prácticamente una obligación. Buscar la Orejona es el máximo objetivo del plantel.

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