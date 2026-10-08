Este equipo se enojó con Lorenzo y la Selección Colombia por no rotar a este jugador.

La Selección Colombia probó a varios jugadores durante los amistosos, pero también puso a otros a jugar algunos minutos durante los encuentros. Esta decisión de Lorenzo y del equipo tricolor causaron una importante molestia en este club de Europa.

De acuerdo a la revelación de Carlos Antonio Vélez, el Sporting de Lisboa le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol y a Néstor Lorenzo que regule las cargas de Luis Suárez. El delantero colombiano es clave para el club portugués en este momento de la temporada.

Sin embargo, Lorenzo decidió que Suárez juegue todos los partidos, es más, en el último ante Perú, el goleador acabó jugando un total de 61 minutos más. Siendo de los futbolistas que más sumaron en cancha en esta gira de amistosos por los Estados Unidos.

Fueron 172 minutos para un Luis Suárez que ya es conocido por Lorenzo, mientras que el DT a Kevin Viveros, delantero llamado a ser el recambio, apenas estuvo en cancha un total de 59 minutos. Siendo esta carga de minutos la que enojó al Sporting.

Suárez fue de los que más jugó. (Foto: GettyImages)

De acuerdo a la prensa portuguesa, esta carga de minutos pone al Sporting en una posición muy incómoda y lo más probable es que el jugador colombiano acabe siendo suplente en el próximo encuentro. En esta gira, solo marcó un gol y fue ante México.

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Los números de Luis Suárez en esta temporada

Está siendo una buena temporada para Luis Suárez, el delantero colombiano ha jugado en Portugal ya un total de 8 partidos entre todas las competencias. Lleva 7 goles y 1 asistencia, en poco más de 500 minutos.

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