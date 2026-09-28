Mariano Closs no le tuvo miedo a nada y puso a Enner Valencia por encima de Cristiano Ronaldo

Una opinión que hizo temblar al panel. Descubre por qué Mariano Closs colocó a Enner Valencia por encima de Cristiano Ronaldo sin titubear.

Enner Valencia está en boca de gran parte del mundo futbolero por los tres goles que hizo para que Boca Juniors le ganara a Racing Club de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Incluso, el famoso relator Mariano Closs se animó a ponerlo por encima del mismisímo Cristiano Ronaldo.

Cuando parecía que Boca iba a quedar eliminado porque perdía 2-0 hasta el minuto 27 del segundo tiempo, Valencia entró al 11 de la segunda etapa y cambió la historia con tres golazos. Todos fueron de cabeza a pesar de no ser tan alto. Mide 1.77.

Lautaro Blanco levantó un córner y Enner Valencia puso el 1-2. Luego, Sebastián Villa hizo lo mismo, pero el balón en movimiento, y el resultado fue el mismo. Gol del delantero ecuatoriano y llegó el 2-2. Por último, y no menos importante, Valencia se levantó y sentenció de cabeza el 3-2 de la victoria contra Boca Juniors contra Racing al quinto minuto de adición del segundo tiempo. Mariano Closs iba a reaccionar en 3, 2, 1…

Mariano Closs puso a Valencia por encima de Cristiano Ronaldo

Closs, Valencia y Crisitano. (Foto: X y Gemini)

“Valencia, que no la metió en el Mundial, hizo todo para meterla en el Mundial. No es que jugó un Mundial paradito como Cristiano Ronaldo que no tocó la pelota y Valencia hizo mucho. Erró, pregúntenle a Beccacece que fue su técnico. Erraba, no es que no estaba. Si ustedes hacen un repaso de Valencia en la Copa del Mundo en sus cuatros partidos, en tres erró muchísimo, pero estaba bien. Mal definiendo, bueno ayer estuvo fantástico”, afirmó Closs en el programa F12, de ESPN Argentina.

En resumen

Mariano Closs afirmó que Cristiano Ronaldo jugó “paradito” el Mundial a diferencia de Valencia .

afirmó que jugó “paradito” el a diferencia de . Closs recordó en F12 que Enner Valencia erró en tres partidos del Mundial .

recordó en que erró en tres partidos del . En ESPN, Mariano Closs calificó como “fantástico” el nivel de Valencia ante Racing.