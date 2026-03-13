Es tendencia:
logotipo del encabezado
Hernán Galíndez

Hernán Galíndez brilla en Argentina y ya lo ponen en un grande de LigaPro

Hernán Galíndez atajó un penal en Huracán y tras brillar en Argentina lo ponen de regreso en un grande de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Hernán Galíndez brilla en Argentina y ya lo ponen en un grande de LigaPro Foto: Getty
Hernán Galíndez brilla en Argentina y ya lo ponen en un grande de LigaPro Foto: Getty

Semana a semana, Hernán Galíndez se consolida como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, y pese a su edad hay novedades de un posible cambio de club. El portero de la Selección de Ecuador suena para uno de los grandes de Ecuador.

Hinchas de Liga de Quito lo pidieron como reemplazo de Gonzalo Valle ante el mal momento del ecuatoriano, así como la posible salida de Alexander Domínguez. El arquero prometió regresar al fútbol ecuatoriano previo a su retiro como profesional.

Le atajó un penal a River en la derrota 1-2 con Huracán y otra vez realizó atajadas de crack, el año pasado fue clave para que su equipo llegue a la final del torneo local. A sus 41 años tiene contrato vigente con Huracán hasta diciembre 2026.

Huracán no piensa en desprenderse de su arquero titular, y con 41 años no podría sacar una venta importante. Para los grandes de Ecuador el fichaje de Galíndez no sería una locura en lo económico.

Mientras tanto, Galíndez se alista para jugar su segunda Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. En Qatar 2022 fue titular y en Estados Unidos también se perfila para ser estelarista.

Los clubes que lo buscaron de LigaPro

En medio de rumores de mercado, Hernán Galíndez circunstancialmente sonó tanto para Barcelona como para Emelec y Liga de Quito antes que decida ir a Huracán de Argentina.

Publicidad
La Selección de Ecuador lo ignoró y ahora lo enfrentaremos ¿en el Mundial?

ver también

La Selección de Ecuador lo ignoró y ahora lo enfrentaremos ¿en el Mundial?

Hernán Galíndez – Huracán, penal atajado.

En resumen

  • Hernán Galíndez es pretendido por Liga de Quito como posible reemplazo de Gonzalo Valle.
  • El arquero de 41 años mantiene un contrato vigente con Huracán hasta diciembre 2026.
  • Galíndez se perfila como el portero titular de Ecuador para el Mundial 2026.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
VIDEO | Las dos primeras personas que le dieron la bienvenida a Jeremy Arévalo a la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Las dos primeras personas que le dieron la bienvenida a Jeremy Arévalo a la Selección de Ecuador

No solo Enner Valencia: Confirman que otro histórico le dice adiós a la Selección de Ecuador contra Argentina
Fútbol de Ecuador

No solo Enner Valencia: Confirman que otro histórico le dice adiós a la Selección de Ecuador contra Argentina

Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador
Fútbol de Ecuador

Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador

"Vende Patria", los fuertes insultos que recibió Hernán Galíndez en Argentina
Fútbol de Ecuador

"Vende Patria", los fuertes insultos que recibió Hernán Galíndez en Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo