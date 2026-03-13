Semana a semana, Hernán Galíndez se consolida como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, y pese a su edad hay novedades de un posible cambio de club. El portero de la Selección de Ecuador suena para uno de los grandes de Ecuador.

Hinchas de Liga de Quito lo pidieron como reemplazo de Gonzalo Valle ante el mal momento del ecuatoriano, así como la posible salida de Alexander Domínguez. El arquero prometió regresar al fútbol ecuatoriano previo a su retiro como profesional.

Le atajó un penal a River en la derrota 1-2 con Huracán y otra vez realizó atajadas de crack, el año pasado fue clave para que su equipo llegue a la final del torneo local. A sus 41 años tiene contrato vigente con Huracán hasta diciembre 2026.

Huracán no piensa en desprenderse de su arquero titular, y con 41 años no podría sacar una venta importante. Para los grandes de Ecuador el fichaje de Galíndez no sería una locura en lo económico.

Mientras tanto, Galíndez se alista para jugar su segunda Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. En Qatar 2022 fue titular y en Estados Unidos también se perfila para ser estelarista.

Los clubes que lo buscaron de LigaPro

En medio de rumores de mercado, Hernán Galíndez circunstancialmente sonó tanto para Barcelona como para Emelec y Liga de Quito antes que decida ir a Huracán de Argentina.

Hernán Galíndez – Huracán, penal atajado.

