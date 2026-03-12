Es tendencia:
La fortuna que ganó Independiente Medellín por su clasificación a Copa Libertadores

Deportivo Independiente de Medellín logró una sufrida clasificación a la Copa Libertadores y con esto suma millones en premios.

Por Gustavo Dávila

Deportivo Independiente Medellín logró la agónica clasificación contra Juventud de Uruguay y está en la Copa Libertadores 2026. El ‘Poderoso de la Montaña’ no solo sumó gloria deportiva, si no también millones de dólares en premios.

Con la clasificación a los grupos, el DIM se aseguró los 3 millones de dólares en premios que paga la CONMEBOL como base a los equipos participantes. Así mismo, por cada victoria en fase de grupos, ganarán 300 mil dólares adicionales.

El DIM pasará al grupo 4 y con esto podrán enfrentarse a equipos del mismo país, recordar que en el bombo 3 están Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín.

Con esto, Colombia tendrá cuatro representantes, con el Deportes Tolima también en el bombo 4. Los rivales a vencer son Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro entre otros candidatos a ganar la Copa.

Además de los 3 millones de dólares que ganarán por la fase de grupos, el DIM lleva ya más de un millón adicional por jugar y ganar desde las fases previas del torneo.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

  • Bombo 1: Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, LDU, Nacional, Palmeiras y Peñarol.
  • Bombo 2: Bolívar, Cerro Porteño, Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes, Lanús, Libertad y Universitario.
  • Bombo 3: Always Ready, Coquimbo Unido, Cusco, Deportivo La Guaira, Independiente Santa Fe, Junior Barranquilla, Rosario Central y Universidad Católica.
  • Bombo 4: Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Sporting Cristal, Tolima y Universidad Central, Independiente Medellín
El festejo del DIM.

En resumen

  • Independiente Medellín aseguró 3 millones de dólares como premio base por entrar a grupos.
  • El club acumula más de un millón de dólares adicionales por superar las fases previas.
  • DIM integrará el bombo 4 y podría enfrentar a otros clubes colombianos en el sorteo.
