La fortuna que ganó Independiente Medellín por su clasificación a Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín logró la agónica clasificación contra Juventud de Uruguay y está en la Copa Libertadores 2026. El ‘Poderoso de la Montaña’ no solo sumó gloria deportiva, si no también millones de dólares en premios.

Con la clasificación a los grupos, el DIM se aseguró los 3 millones de dólares en premios que paga la CONMEBOL como base a los equipos participantes. Así mismo, por cada victoria en fase de grupos, ganarán 300 mil dólares adicionales.

El DIM pasará al grupo 4 y con esto podrán enfrentarse a equipos del mismo país, recordar que en el bombo 3 están Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín.

Con esto, Colombia tendrá cuatro representantes, con el Deportes Tolima también en el bombo 4. Los rivales a vencer son Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro entre otros candidatos a ganar la Copa.

Además de los 3 millones de dólares que ganarán por la fase de grupos, el DIM lleva ya más de un millón adicional por jugar y ganar desde las fases previas del torneo.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, LDU, Nacional, Palmeiras y Peñarol.

Bombo 2: Bolívar, Cerro Porteño, Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes, Lanús, Libertad y Universitario.

Bombo 3: Always Ready, Coquimbo Unido, Cusco, Deportivo La Guaira, Independiente Santa Fe, Junior Barranquilla, Rosario Central y Universidad Católica.

Bombo 4: Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Sporting Cristal, Tolima y Universidad Central, Independiente Medellín

El festejo del DIM.

