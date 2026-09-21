Tras la derrota de Nacional, Lucas González no aguantó y ya mandó un mensaje a los jugadores.

Atlético Nacional se llevó una durísima e inesperada derrota contra Llaneros en la Liga BetPlay. El equipo ‘Verdolaga’ venía de 6 victorias consecutivas y de repente fue sorprendido por Llaneros. En la mente estaba Millonarios y por eso se dieron varias rotaciones, aunque esto no acaba gustando a Lucas González.

A Lucas González no le gustó que varios jugadores de los que rotaron en el partido no pudieron dar la “talla” en el partido. El entrenador advirtió en rueda de prensa que esto no seguirá así y se irán terminando las rotaciones con los jugadores que no están a “nivel”.

“Yo no soy tonto, yo hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo jugadores que están por debajo del nivel que exige Atlético Nacional“, sentenció el DT. Con esto, se manda un mensaje a varios futbolistas que estuvieron lejos del nivel esperado.

Atlético Nacional ahora tiene un partido durísimo el próximo 24 de septiembre. Puesto que, el ‘Verdolaga’ tendrá que medirse a un equipo que lo ha venido lastimando todo el año como es Millonarios. En este partido también debutará Juan Guillermo Cuadrado.

🗨️"Yo no soy tonto y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo jugadores que están por debajo del nivel que exige Nacional", Lucas González. #ASColombia pic.twitter.com/uVgxDk2lna — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 21, 2026

Con esta derrota, Atlético Nacional desperdició la oportunidad de ser puntero del campeonato local con todavía 3 partidos por jugar. Sin embargo, el equipo ahora mismo está a 3 puntos del liderato de América de Cali. Se espera casi una final ante Millonarios en la siguiente fecha.

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¿James Rodríguez no está al nivel de Atlético Nacional?

Uno de los apuntados en redes sociales tras esta derrota fue James Rodríguez. El 10 colombiano no entró bien en el segundo tiempo en lugar de Rengifo. Se vio disminuido en acciones puntuales, y es que aún está agarrando el ritmo al torneo local. Llevaba sin jugar desde julio en el Mundial.

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