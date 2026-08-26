La joya de Colombia que Lorenzo descartó para el Mundial se iría a Francia por más de 15 millones

¡Moviendo millones en Europa! La joya de Colombia que Lorenzo descartó se iría a Francia por más de 15 millones de euros. ¡Entérate de quién se trata!

¿Fue una de las decisiones equivocadas de Néstor Lorenzo? Aunque hablar con el periódico del lunes siempre será más fácil, fue inevitable hacerse esta pregunta luego de que se confirmara que están ofreciendo desde Francia más de 15 millones de euros por un jugador colombiano que no estuvo con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Lorenzo dio a conocer la prelista de 55 jugadores que podían ser convocados al Mundial y ahí apareció el protagonista de esta historia. Aunque no pasaba por su mejor momento, en la mente de los hinchas colombianos estaba aquel bonito gol contra Rumania en uno de los mejores partidos amistosos de la Selección Colombia.

Salió la lista oficial de los 26 jugadores que iban a representar a Colombia en el Mundial 2026 y Néstor Lorenzo se decantó por Jorge Carrascal, Juanfer Quintero, James Rodríguez y Jhon Arias, como volantes creativos. Aquel jugador por el cual hoy están ofreciendo desde Francia más de 15 millones de euros fue descartado. ¿De quién se trata?

La joya que Lorenzo descartó para el Mundial se iría para Francia por más de 15 millones

El jugador colombiano que quieren en Francia. (Foto: Getty Images)

“Lille sigue en la puja por Yáser Asprilla: lo considera pieza clave para la nueva temporada. Ha presentado ya dos ofertas. La última supera los 15 M€ + 3 en bonos. Girona pretende 25 M€ + 5 en bonos. Mañana (27 de agosto) día clave en la operación”, publicó en X el periodista Julián Capera, de ‘Gol Caracol’.

Los próximos tres partidos de la Selección Colombia para que Yáser Asprilla sea convocado

Ya anotó con Girona en la segunda división de España y suena para estar en el recambio que pide a gritos la Selección Colombia. Yáser Asprilla podría ser convocado para la próxima fecha FIFA de partidos amistosos en la que la ‘Tricolor’ enfrentará a México (sábado 26 de septiembre), Paraguay (viernes 2 de octubre) y Perú (martes 6 de octubre).

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