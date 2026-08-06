Desde la Selección de Ecuador aclaran la polémica por los millones que recibieron en el Mundial 2026

Fueron varios los millones que recibió la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, pero ahora aclaran que la cantidad no es acumulativa.

La Selección de Ecuador llegó hasta los 16avos en el Mundial 2026 y con eso obtuvo un premio económico de 11.5 millones por parte de la FIFA. Sin embargo, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) revelaron detalles sobre el premio obtenido.

En una nota que publica El Universo, sobre una aclaración del dinero que recibió la FEF en el Mundial 2026 se aclara que: ” Los montos establecidos por la FIFA para cada instancia no son premios acumulativos; por tanto, no corresponde sumar $ 10 millones por disputar la fase de grupos y $ 11,5 millones por avanzar de ronda”, avisó la FEF.

Además, también se enfatizó en los gastos que se tiene como Federación se tuvo en el Mundial, por los desplazamientos y otros gastos en la Copa del Mundo. Se había especulado que por esto a la FEF se le entregó 1.5 millones como “ganancia”, pero esto no fue así.

“La asignación recibida para la preparación ($ 1,5 millones) tampoco puede presentarse como una ganancia o utilidad de la FEF, pues está destinada a cubrir los costos de preparación y participación de la Selección. La operación mundialista implica gastos deportivos, logísticos, médicos, administrativos, de transporte, de alojamiento, de alimentación, de seguridad y de personal, cuyo valor total supera los recursos entregados para este propósito”, se agregó.

Ecuador quedó eliminado en 16avos del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El premio que habría recibido la Selección de Ecuador es distinto a lo revelado y se espera que en las siguientes semanas se haga público, debido a que, un porcentaje corresponde a los jugadores, y otra parte a toda la administración que tendrá FEF en los siguientes meses.

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Los millones que se llevó el campeón del Mundial 2026

Solo por ganar la final del Mundial 2026, la Selección de España se llevó un premio económico de 50 millones. Este premio fue el más grande entregado a un campeón del mundo en los últimos años. La FIFA incrementaría también este valor en la siguiente Copa del Mundo.

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