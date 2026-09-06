Alberto Gamero contradijo en público a Fabián Bustos tras el 1-1 de Millonarios con Deportivo Pereira

¡Sin filtro en rueda de prensa! Alberto Gamero contradijo en público a Fabián Bustos tras el 1-1 de Millonarios contra Deportivo Pereira. ¡Lo que declaró!

Y un día, Alberto Gamero volvió a dirigir a Millonarios. Luego de la inesperada salida de Fabián Bustos, el DT regreso con un empate contra Deportivo Pereira, y en la conferencia de prensa contradijo al técnico argentino sobre el argumento que le dio la directiva de ‘Millos’ por su salida.

Todo empezó 27 horas antes de la derrota contra Independiente Santa Fe del 2 de septiembre cuando el director deportivo Ariel Michaloutsos le comunicó a Bustos que no iba a dirigir el clásico capitalino porque había sido despido. ¿El motivo?

“No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo. Teníamos el 61% de puntos en el Clausura, el 60% de todo el año desde que llegamos, 32 partidos”, le explicó Fabián Bustos al diario ‘El Tiempo’ sobre su salida de Millonarios.

Gamero contradijo a Fabián Bustos en plena conferencia de prensa

Alberto Gamero y Fabián Bustos. (Foto: Vizzor Image)

Luego del empate 1-1 con Deportivo Pereira, Mauricio Gordillo, de ‘Los Millonarios.Net’, le preguntó a Gamero si le habían dado un plazo para que el equipo jugara mejor porque a Bustos lo sacaron debido a que los directivos no les gustaba como jugaban. Ahí llegó la contradicción al DT argentino. “Eso no pasa en ninguna parte, que los directivos le digan a los técnicos que tienen que jugar bien o jugar mal. Cuando un directivo lo contrata a uno, tengo ya 20 años de estar dirigiendo, si me contrataron es porque saben como juego y que hago“, dijo el actual técnico de Millonarios.

Este es el segundo partido de Gamero con Millonarios en la Liga Colombiana II-2026

Con tres días más de trabajo, Alberto Gamero empieza a tener un poco más de tiempo para que los jugadores entiendan a lo que quiere jugar con este Millonarios antes de enfrentar al Deportivo Cali el próximo jueves 10 de septiembre a las 8:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ por la quinta fecha de la Liga Colombiana II-2026. Este encuentro había sido alplazado por el terremoto que sufrió Colombia el 10 de agosto.

Publicidad

Encuesta¿Quién le avisó a Fabián Bustos que había sido despedido? ¿Quién le avisó a Fabián Bustos que había sido despedido? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen