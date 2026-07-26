Malas noticias para Edwin Cardona: Atlético Nacional va por este jugador argentino de 1.8 millones

¡Competencia de peso para Cardona! La millonaria apuesta de 1.8M que prepara Atlético Nacional con un enganche argentino. ¡Míralo!

La Liga Colombiana II-2026 puso primera marcha y, a pesar de que Atlético Nacional aplazó el partido de la primera fecha ante Boyacá Chicó, se conoció el jugador argentino por el cuál están interesados. ¡Malas noticias para Edwin Cardona!

Con la llegada de Víctor Marulanda a la dirección deportiva y de Lucas González a la dirección técnica, empezó una nueva era en Nacional. El primer partido del segundo semestre del 2026 tuvo a Cardona como titular y capitán porque… ¿Era por Copa Colombia?

En vísperas de tener más continuidad y pelear por la posición de ’10’ titular junto a Juan Manuel Rengifo, no llegó una buena noticia para par Cardona. Atlético Nacional iría por un mediocampista ofensivo argentino de tan solo 23 años que vale 1.8 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

Malas noticias para Cardona: Atlético Nacional va por este argentino que vale 1.8 millones

Elías Cabrera y Edwin Cardona. (Foto: Getty y Vizzor Image)

“Atlético Nacional negocia la llegada de Elías Cabrera. El club trabaja para cortar el préstamo en Tigre y que Vélez, dueño de su pase, vuelva a cederlo”, publicó en X César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases.

¿Cuándo debuta Atlético Nacional en la Liga Colombiana I-2026?

Luego de que la Comisión Local de Fútbol de Tunja aplazara el partido Boyacá Chicó vs. Nacional del sábado 25 de julio, el equipo ‘Verdolaga’ postergó el debut en la Liga Colombiana II-2026 para el domingo 2 de agosto a las 3:45 P.M. Enfrentará a Jaguares de Córdoba en Montería.

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