La histórica cifra récord que pagaría el Al Hilal por Luis Díaz

Luis Díaz entró en planes del millonario Al Hilal y la cifra que pagarían para sacar al colombiano del Bayern Múnich sería récord.

Su Mundial con la Selección de Colombia fue discreto, aún así Luis Díaz sigue teniendo mucho mercado en el exterior. El Al Hilal de Arabia Saudita lo quiere y ya trascienden datos de la cifra récord de dinero que estaría significando su traspaso.

Al Hilal pondría cerca de 150 millones de euros fijos en sacar a Luis Díaz del Bayern Múnich. Así mismo, con variables y premios la inversión podría acercarse a los 180 millones.

En caso de que se de, Luis Díaz sería el segundo jugador más caro de la historia, solo por detrás de los 222 que pagó el PSG por Neymar en el 2019. El gigante de Alemania pagó 75 millones de euros.

Con el tema salarial de 25 millones de euros al año que le ofrecerían, estamos hablando que Al Hilal ve en Luis Díaz un jugador que bien vale cerca de 300 millones de euros.

Queda solo pendiente ver si el jugador acepta irse a una liga menos competitiva y si bien el Bayern Múnich quiere desprenderse de su extremo izquierdo titular y figura en los títulos conseguidos.

El contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz tiene contrato hasta 2029 con Bayern Múnich, el jugador colombiano tiene varias cláusulas de premios que hacen que su salario pueda subir hasta los 16 millones al año.

Publicidad

Luis Díaz – Selección de Colombia Mundial 2026.

En resumen