“Muchos errores…” Renato Gaucho, DT de Vasco Da Gama, condena a los jugadores colombianos con esta frase

El técnico de Vasco Da Gama está en el ojo de la polémica tras su dura frase contra los jugadores colombianos. El entrenador lo hizo aprovechando el bajo nivel de por ejemplo, Marino Hinestroza. El volante previo a llegar a Brasil rechazó a un grande como Boca.

En rueda de prensa Caucho condenó a los colombianos con esta frase: “Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana”, afirmó el DT en rueda de prensa.

El entrenador no quiso hacer eco de qué tipos de errores cometen los jugadores. Sin embargo, fue contundente con el tema de la adaptación. Además, detalló que también los jugadores ecuatorianos tienen estos problemas:

“También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio o en otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño“, agregó el estratega.

Marino Hinestroza casi no juega en Vasco. (GettyImages)

El caso que más llamó la atención de los aficionados es el de Marino Hinestroza. El volante, ex Atlético Nacional, la pasa terrible en Brasil por su poca regularidad. Sin embargo, el jugador fue el que eligió este destino porque hace poco estuvo muy cerca de fichar por Boca.

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Los números de Hinestroza en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Hinestroza apenas ha podido jugar un total de 10 partidos con Vasco Da Gama. El volante suma cerca de 250 minutos y prácticamente no cuenta en este comienzo de temporada para el DT.

Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama

Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.

En síntesis:

El técnico Caucho criticó públicamente la adaptación y errores de los cuatro jugadores colombianos.

criticó públicamente la adaptación y errores de los cuatro jugadores colombianos. El volante Marino Hinestroza suma solo 10 partidos y 250 minutos en la presente temporada.

suma solo 10 partidos y 250 minutos en la presente temporada. La plantilla de Vasco Da Gama incluye a los colombianos Gómez, Cuesta, Rojas e Hinestroza.