Marino Hinestroza sonó todo el mercado de fichajes para llegar a Boca Juniors, sin embargo, en un movimiento de última hora, el delantero colombiano ahora estaría muy cerca de Brasil. El futbolista tendría todo listo para llegar a Vasco Da Gama, donde ganaría un importante salario.

Hace pocas semanas se revelaba que en Boca Juniors, Hinestroza iba a ganar un salario entre los 800 mil y 1 millón de dólares, superando lo que ganaba en Atlético Nacional. En Colombia, el extremo de 23 años estaba percibiendo un salario entre los 500 mil dólares.

¿Cuánto ganaría Marino Hinestroza en Vasco Da Gama?

El posible salario de Marino Hinestroza en Vasco Da Gama sería también cercano a 1 o 1.5 millones de dólares y entraría directo en el top de los mejores pagados del equipo brasileño. Actualmente, el mejor pagado sería Carlos Cuesta, colombiano, que gana, según Salary Sport, un salario cercano a los 2 millones en Vasco.

Hinestroza quiere volver a la Selección de Colombia. (Foto: GettyImages)

Marino está buscando dar un salto de calidad que le permita volver a competir por un lugar en la Selección Colombia. Hinestroza fue de lo mejor del campeonato colombiano en el 2025 y una figura absoluta de Atlético Nacional en la temporada anterior.

¿Cuántos millones pagaría Vasco Da Gama a Atlético Nacional?

Vasco Da Gama, según información que trasciende desde Brasil, superaría la oferta de Boca Juniors y pagaría más de 5 millones por el pase del colombiano. En las próximas horas se podrían cruzar todos los documentos para oficializar el fichaje.

Los números de Hinestroza en la temporada 2025

En la temporada 2025 con la camiseta de Atlético Nacional, Marino Hinestroza jugó un total de 56 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 11 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 4.300 minutos y también destacó en la Copa Libertadores.

