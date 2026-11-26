Rodrigo Contreras también tuvo opciones de irse a otro grande de Colombia, revelando que tres clubes lo llamaron.

Rodrigo Contreras se convirtió en uno de los refuerzos más destacados de Millonarios durante la temporada y su futuro comienza a generar expectativa. El delantero argentino reveló que antes de llegar al conjunto embajador recibió propuestas de otros tres equipos importantes del fútbol colombiano.

En una entrevista con el programa ‘Medio Tiempo’ de Win Sports, Contreras confesó que América de Cali, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín preguntaron por sus servicios. Sin embargo, finalmente se decidió por Millonarios y aseguró estar contento con su elección.

“Preguntaron por mí América, Medellín y Junior, pero vine para Millonarios y estoy contento acá. Espero seguir acá y que no sea en otro equipo en Colombia”, expresó el atacante argentino. Mientras tanto, a mitad de año volvió a sonar para el club ‘Mechita’.

El delantero también habló sobre su futuro y manifestó su deseo de continuar en Bogotá. “Ojalá que me pueda quedar por mucho tiempo. Vino mi representante, él se va a encargar de hablar con el club. La idea es salir campeón con Millonarios y entrar en la historia del club”, agregó. Contreras suma 19 goles en 41 partidos y se convirtió en una pieza importante del equipo.

Millonarios tendría que pagar cerca de 1,2 millones de dólares al Deportivo Antofagasta para quedarse definitivamente con su ficha. El club bogotano ya habría decidido ejecutar la opción de compra, que vence el 30 de noviembre, y ahora espera una respuesta a la contraoferta salarial presentada por el entorno del goleador argentino.

Los otros delanteros que tiene Millonarios

En Millonarios trabajan en la renovación de Rodrigo Contreras, mientras que Leonardo Castro, Santiago Giordana, Francisco Chaverra y Andreuy Estupiñán podrían salir si es que Alberto Gamero no los considera como prioridad.

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