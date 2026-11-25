Millonarios y Atlético Nacional quieren un nuevo refuerzo ofensivo y ambos irían por el mismo jugador para el 2027.

Millonarios y Atlético Nacional empiezan a buscar fichajes para la siguiente temporada y uno de los nombres que suena están en la carpeta de ambos grandes de la Liga BetPlay.

Facundo Boné dejará Internacional de Bogotá y el delantero y extremo izquierdo uruguayo habría entrado en planes de los azules y el ‘Verdolaga’. Su fichaje sería como agente libre.

Atlético Nacional tenía ya decidido ir por un nuevo delantero, una urgencia que aumenta tras la lesión de ‘Chicho’ Arango y la posible salida de Marlos Moreno cuando acabe su contrato.

En Millonarios trabajan en la renovación de Rodrigo Contreras, mientras que Leonardo Castro, Santiago Giordana, Francisco Chaverra y Andreuy Estupiñán podrían salir si es que Alberto Gamero no los considera como prioridad.

Facundo Boné lleva 9 goles y 3 asistencias en 45 partidos jugados esta temporada, ahora ya tendría contactos de dos de los grandes de Colombia para el próximo año.

Los clubes de Facundo Boné en Colombia

Facundo Boné lleva cuatro temporadas en Colombia, pasó por el Deportivo Pasto, Deportes Tolima e Internacional de Bogotá. En Uruguay estuvo en tres equipos y también tuvo un breve paso por Brasil.

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