José Enamorado tiene opciones para salir de Gremio ¿vuelve¡?

El volante y extremo colombiano José Enamorado podría salir de Gremio de Porto Alegre rumbo a otro grande de América.

José Enamorado se sigue afianzando en Gremio de Porto Alegre de Brasil, mientras tanto desde otro grande de América lo tendrían en carpeta. El extremo y volante colombiano tendría opciones para cambiar de equipo.

Según la prensa de Ecuador, Barcelona SC quiere a José Enamorado para el segundo semestre. Los ‘toreros’ buscan recuperarse del mal primer semestre con refuerzos de calidad.

Será difícil la salida de Enamorado de Gremio, el futbolista tiene 25 partidos disputados con el negriazul con un porcentaje de minutos bastante alto. Lleva 1 gol y 4 asistencias en este primer semestre.

Desde lo económico también resultará imposible para el club ecuatoriano, Gremio pagó recién 3 millones de dólares a Junior de Barranquilla por el campeón 2025.

En Junior jugó 53 partidos, anotando 11 goles, 6 asistencias y siendo parte importante del campeonato de la Liga BetPlay. Sería sorpresio que el fichaje de Enamorado se de por Barcelona.

José Enamorado se ofreció a otro equipo

El otro equipo al que José Enamorado le gustaría jugar es a la Selección Colombia, sin embargo es poco probable que Néstor Lorenzo lo incluya en el proceso al Mundial 2026,

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José Enamorado – Junior de Barranquilla 2025. Foto: Getty.

En resumen