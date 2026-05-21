Millonarios descartó a Armani y apunta a este arquero argentino de 2.5 millones de euros

Conoce qué arquero argentino de 2.5 millones de euros es el nuevo y sorpresivo objetivo de Millonarios tras descartar el fichaje de Armani.

Esta bomba de humo duró poco , muy poco…. En el fútbol de Colombia se instaló la narrativa que Franco Armani, arquero de River Plate y exportero de Atlético Nacional, podría llegar a Millonarios. Acto seguido, la respuesta del equipo albiazul fue contundente al descartarlo, porque le apuntarían a otro arquero argentino que vale 2.5 millones de euros.

Todo comenzó cuando el periodista Alexis Rodríguez del canal Win Sports publicó en X que “le pregunte a Nikos Petropulos, representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en diciembre de 2026, pero se podría arreglar su salida en junio”.

De inmediato, las reacciones de los hinchas estuvieron divididas. Mientras algunos opinan que Franco Armani sería un refuerzo de calidad, otros ven que a los 39 años y con tan solo 135 minutos en el primer semestre del 2026 su mejor momento ya pasó. ¿Qué piensa Millonarios al respecto?

La respuesta de Millonarios a Armani por ofrecerse mediante su representante

Pusieron a sonar a Franco Armani para Millonarios. (Foto: archivo particular y Getty Images)

El periodista Guillermo Aranco reveló qué le dijeron desde ‘Millos’ sobre la posibilidad que llegue Franco Armani: “Pregunte en Millonarios. Siempre mi fuente cuando algo es falso me dice carreta porque, primero Millonarios no está pensando en ese tipo de arquero. Ellos pretenden un arquero que tenga un poco más de longevidad y que tenga un poco más de largo tiempo en el caso que se pueda desvincular De Amores. Y, segundo, me cuentan eso sí no desde Millonarios, pero he averiguado y es algo normal por parte de los representantes, pero en especial el de Armani, que él lo pone a sonar”.

No es Armani: El arquero argentino que sí interesa a Millonarios

Luego de informar que Millonarios descartó la llegada de Franco Armani, Arango también señaló que el arquero Tomás Marchiori fue uno de los nombres que le dijeron que interesan al equipo ‘Embajador’. El portero argentino tiene 30 años, ahora es suplente de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield y está avaluado en 2.5 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

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