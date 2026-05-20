Los hinchas de Millonarios reaccionan a la posible llegada de Franco Armani: “No ataja un penal”

¿Un ídolo verdolaga en el arco azul? Conoce la tajante reacción de los hinchas de Millonarios al posible fichaje de Franco Armani.

En Millonarios hay un llamado SOS para encontrar un nuevo arquero. Diego Novoa tuvo un grave error ante Sao Paulo en Copa Sudamericana y, acto seguido, se instaló la narrativa de que Franco Armani podría ser su reemplazo. Los hinchas reaccionaron en 3, 2, 1…

Según reveló el periodista Antonio Casale, Millonarios ya le dijo a Guillermo de Amores que la intención es que se vaya del equipo a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. En el caso de Novoa, el mismo arquero confirmó que todavía no han hablado de renovar el vínculo que tiene con el equipo albiazul hasta el 30 de junio de 2026.

“Le pregunte a Nikos Petropulos, representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en diciembre de 2026, pero se podría arreglar su salida en junio”, reveló el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports y los hinchas no tardaron en reaccionar.

“No ataja un penal”: las reacciones de los hinchas de Millonarios ante el rumor de Armani

Franco Armani suena para Millonarios. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Ven pulpo, ven al equipo millonario, todo hincha de River debe ser de Millos también”, “no, roto, lento. ¡¡¡No ataja un penal!!!”, “es más probable que a Novoa le crezca pelo a que Armani venga a Millonarios”, “tanto Duván (Vergara), como ahora Armani estan usando el nombre y repercucion de Millos para presionar a la ‘Mechita’ (América de Cali) y a Nacional para que los contraten”, “a mí sí me gustaria Franco Armani, pero no veo que se de”, “uy es muy buen arquero si llega de una”, “es una idea de los directivos? O iniciativa de periodistas? No creo que sea bien recibido por la hinchada su pasado está muy marcado y la gente no lo va a ver bien”, fueron algunas reacciones de los hinchas de Millonarios ante la posible llegada de Franco Armani.

Los títulos que ganó Franco Armani con Atlético Nacional

Si hay un equipo con el que Franco Armani esté indentificado en el fútbol de Colombia ese es Atlético Nacional. El arquero argentino, de 39 años, ganó los siguientes 13 títulos con el equipo ‘Verdolaga’:

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Liga Colombiana (6): 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I.

Copa Colombia (3): 2012, 2013 y 2016.

Superliga de Colombia (2): 2012 y 2016.

Copa Libertadores (1): 2016.

Recopa Sudamericana (1): 2017.

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